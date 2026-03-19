BTS7人が登場！メンバーの力強い佇まいが際立つ「SWIM」MVティザー追加公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSが、5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のMVティザー映像を追加公開した。

■映画のような壮大な演出とメンバーたちの力強い佇まいに注目！

3月18日に公開された最初のティザーは、博物館に展示された船の模型を見つめる女性の姿で好奇心を刺激したのに対し、今回はついにBTSのメンバー7人が登場。

映像は「SWIM」の音源を背景に、海を切り裂きながら進む白い帆船の船首を映し出すシーンからスタート。巨大な船の上に並んで立つメンバーたちは、揺らぐことなく正面を凝視しており、映画のような壮大な演出とメンバーたちの力強い佇まいは、本編への期待感を最高潮に高めている。

今回のMVは、世界的な映像演出家Tanu Muino監督がメガホンを取った。Tanu Muino監督は、Jung Kookの「Standing Next to You」のMVをはじめ、Post Malone、Doja Cat、Dua Lipaらグローバルポップスターと協業してきた人物。同監督ならではの独創的なミザンセーヌ（演出）が生み出す感覚的な映像美に、世界中の関心が集まっている。

タイトル曲「SWIM」はアップビートなオルタナティブポップジャンルの楽曲で、人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲。押し寄せる潮流を自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を“人生への愛”として描き出している。作詞の全般をRMが手掛け、メッセージにはよりいっそう説得力が加わった。

BTSは3月20日13時に5thアルバム『ARIRANG』をリリースし、3月25日～26日（現地時間）には米国NBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演。同番組は3月18日午後、公式SNSを通じてBTSの出演を予告する映像をサプライズ公開。映像の中でJimmy Fallonは「BTS RETURNS ON MARCH 25TH」と叫び、興奮を隠せない様子を見せた。7人のメンバーが完全体で同番組に出演するのは、2021年7月以来、約4年8ヵ月ぶりで、彼らが披露するあらたなステージと軽快なトークとのシナジーにも期待が高まっている。

また、BTSは3月20日から4月19日まで、ソウル市内全域で都市型プロジェクト『BTS THE CITY ARIRANG SEOUL』（以下、『THE CITY SEOUL』）を展開。訪問者はオフラインで開催される様々なプログラムを楽しみながら、特定の場所と時間でしか味わえない“体験の希少性”を体感することができる。『THE CITY SEOUL』では、5thアルバム『ARIRANG』のキーカラーである“赤”を積極的に活用し、多彩な見どころを提供。崇礼門や南山ソウルタワーのメディアファサード、トゥクソム漢江公園を彩るドローンショーは、アルバムリリース日の3月20日に実施の主要プログラムとして注目されている。

(P)＆(C)BIGHIT MUSIC

■【動画】BTS「SWIM」Official Teaser 2

■【動画】『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』公式Xにポストされた投稿

■【画像】『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』キャプチャ

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

https://www.universal-music.co.jp/bts/