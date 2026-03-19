『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）の公式SNSで、本編の一部が公開され、佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）が顔の長さを測り合う様子が話題となっている。

【動画】顔の長さを測り合う佐久間大介＆日村勇紀／【画像】佐久間大介の小顔際立つ全身ショット

■メジャーで顔の長さを測り合う佐久間大介＆日村勇紀

3月14日放送回では「無印良品」を深掘り。「書き込めるメジャー」が紹介されると、佐久間がおもむろに日村の顔に当て、「どこまで顔？」と真剣な表情で確認する場面もあり、スタジオは笑いに包まれた。

続いて日村が佐久間の顔を測ろうとすると、その小ささに驚いた様子を見せ、「ちっちゃ」とコメント。

本編では佐久間の顔のサイズも公開され、日村との比較にゲストのギャル曽根が驚きの声をあげる場面も放送された。TVerでは地上波未公開シーンを含めた特別版が無料配信されている。

ふたりのやり取りに、SNSでは「仲良しでかわいい」「思わず自分の顔も測っちゃった」「顔の小ささに驚愕した」「ほんと顔小さすぎ」「衝撃的な小顔でびっくり」「骨格が綺麗」「このシーン好き」「サクサクヒムヒムの良さが凝縮されてる」などの声が寄せられている。

■佐久間大介の小顔際立つ全身ショット

Snow Man

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