YOASOBI×ASICSコラボアイテム発売開始！ASICS原宿店舗ではコラボ記念装飾を展開

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YOASOBIと日本発のスポーツブランド・ASICSのコラボレーションアイテムが、3月19日に発売された。

■店頭装飾は3月29日まで展開

今回発売されたラインナップは、シューズ、ニットジャケット、ニットパンツ、フーディー、ロゴキャップ、ロゴソックスの全6アイテム。YOASOBIのふたりがコンセプト検討から製品開発まで長期にわたって深く関わり、 ASICSの開発者、デザイナーらと活発に議論しながらプロダクトの完成度を研ぎ澄ませ、ASICS SportStyleのロゴとYOASOBIロゴをマッシュアップした、当コラボレーションためだけの限定ロゴがあしらわれるなど、特別感溢れるデザインとなっている。

発売に先駆けて実施されたアシックスオンラインストア／YOASOBI Online Storeでの抽選販売は、申し込みが殺到。3月18日には、ASICS FLAGSHIP HARAJUKUにて、関係者に向けて発売記念のプレスイベントが実施され、YOASOBIのMV制作にも携わったこともある姉妹ユニット“tamanaramen”をDJに迎え、延べ300名のメディア・ファッション関係者が集まるなど、ファッション業界でも注目を集めるコラボレーションとなっている。

ASICS FLAGSHIP HARAJUKUでは、3月29日までYOASOBIとASICS SportStyleの世界観を掛け合わせた店頭装飾を展開している。