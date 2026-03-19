将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局2日目が19日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われ、午後0時30分に両対局者に昼食が提供された。

藤井は「スパイシーキーマカレー」「ウーロン茶」、永瀬は「麻婆豆腐 点心セット（大盛り）」「コーヒー（HOT）」「ウーロン茶」「ペリエ」を注文した。

永瀬は同セットを1日目の昼食でも頼んだが、今回は麻婆豆腐を大盛り。名古屋駅直結のホテル「名古屋マリオットアソシアホテル」の中国料理店「梨杏」の目玉商品で、香辛料を用いたスパイシーな大人向けの逸品になっている。点心は3種の蒸しギョウザで、野菜や貝柱、とうもろこしなどがそれぞれ入っている。

担当者によるとオーダー表の麻婆豆腐の欄に「1・5」と記載があり、永瀬から「少し増やすのが無理であれば、ご飯を外して麻婆豆腐をもう一皿追加してください」と言われたという。今回はしっかり麻婆豆腐を1・5人前にして提供された。

藤井のカレーは、ホテルのルームサービスで食べられる人気メニューとなっている。