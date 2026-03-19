歌手の浜崎あゆみ（47）が18日、Instagramのストーリーズを更新。「質感干し柿だぜ」と自虐気味につづった自撮りショットを披露し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“目がブヨり始めてる”浜崎あゆみの姿

3月7日のストーリーズでは「花粉症よ、わたしの目鼻に到着しやがったな 笑 目がブヨり始めてる かゆい」と花粉症の影響について報告。続く投稿では「花粉でもうメイクはできまへん」と顔に近い距離で撮影した動画も公開。「ちなみに髪が顔につくのもめっちゃ かゆく、まぶた削りとれるぐらいかいちゃうから、最近外ではキャップマスト。帰宅したら息子たちや犬たちと走り回っても身軽なドゥーラグに変えてる」と、外ではキャップ、家では頭をぴったりと覆うドゥーラグをかぶっていることも明かしていた。

自虐気味につづった自撮りショットを公開

18日に更新したストーリーズでは、「きょうもドゥーラグで花粉の飛び散り防止。まぶた かきすぎて、質感干し柿だぜ」と自虐混じりにつづり、カメラ目線の自撮りショットを公開している。

この投稿には、「干し柿て！おちゃめなあゆが大好き！」「干し柿あゆちゃんも可愛すぎる！」「目がでっかいから、いっぱい花粉入っちゃうよねー」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）