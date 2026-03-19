続けるほどお腹が凹みます。１日10回【下腹ぽっこり問題を解消に導く】簡単習慣
ぽっこりと出た下腹に悩まされている方は少なくないと思いますが、その原因は筋力の低下だけでなく、内臓の機能低下による“便秘”なども挙げられます。そこで、習慣に採り入れたいのが、深い呼吸とともにお腹深部の筋肉を強化する簡単エクササイズ【プロットクランチホールド】です。お腹深部の筋肉を強化するエクササイズなので、下腹の凹ませや整腸、さらには腰の痛みの予防に効果を期待できます。
プロットクランチホールド
（１）床の上に仰向けになり、脚を肩幅に開いてひざを立てて大きく息を吸う
（２）息を吐きながら背中を５秒くらいかけてゆっくり前に起こし、上半身を真横から見たときに斜めの状態（床から60度くらい）で２〜３秒キープ。息を吸いながら（１）に戻る
▲背中を起こしたり倒したりするときは「手の平を脚に軽く触れたまま」実践します
これを“１日あたり１セット10回を目標”に実践します、なお、期待する効果をきちんと得るためにも「背中を起こす際に５秒くらいかけて息を吐き切ること」を心がけましょう。一見すると手軽にこなせそうなエクササイズですが、実践してみると少々ハード。でも、続けるほど下腹の凹ませ効果を実感できます。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
🌼下腹を凹ませて痩せやすい体へ。１日５セット【下半身をほっそり引き締める】簡単習慣