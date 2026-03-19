小祝は照れ笑い「（報道は）公表する予定でもなく、ビックリ」

女子ゴルフの小祝さくら（ニトリ）が19日に取材に応じ、男子ゴルフの桂川有人（国際スポーツ振興協会）と結婚していたことを明かした。ともに1998年生まれの27歳。同学年プロのビッグカップルとなる。「公表する予定でもなく、（報道が出て）ビックリしたんですけど、引き続きゴルフを頑張ることに変わりない。しっかりゴルフに集中したい」と語った。

小祝はこの日、Vポイント×SMBCレディス（20日開幕）に向けて会場の千葉・紫CCに練習で訪れ、報道陣の取材に対応。桂川と結婚していたことを明かした。質問を受けると少し照れながらも、にこやかな表情で「2人とも、ゴルフに集中したいよね、という感じで公表は控えた」とコメント。SNSなどでは公表する予定はないという。

周囲の反響については「仲いい子とか、ゴルフ関係者の方も知っている方は多かった。あまりビックリはされなかったです」と話した。結婚してからの変化は「逆に無さなさすぎて…何も変わらない（笑）」と表現した。「今はホントにゴルフにお互い集中したいというのは変わりない」と繰り返した。

小祝は畑岡奈沙、渋野日向子、原英莉花、勝みなみらトッププロが揃う98年度生まれの“黄金世代”の中で最多となる国内ツアー12勝。昨年9月に「TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）」の手術を受け、残り試合を欠場。復帰初戦となった今季開幕のダイキンオーキッドレディスでは12位で、ホールインワンも達成した。

桂川は20年にプロ転向。22年4月のISPSハンダ欧州・日本トーナメントで国内ツアー初優勝するなど、同年は賞金ランク5位で最優秀新人賞を獲得。通算2勝をマークし、24年から欧州を主戦場に。25年は最高4位だった。



（THE ANSWER編集部）