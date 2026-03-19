朝にコーヒーを飲む人、飲まない人、集中力はどう変わる？
朝の習慣としてコーヒーを飲む人は少なくありません。目覚めの一杯として欠かせないという人もいれば、カフェインを控えるためにあえて飲まない人もいます。どちらもよくある生活スタイルですが、朝のコーヒー習慣は集中力や体の状態にどのような影響を与えるのでしょうか？そこで今回は、それぞれの特徴を解説します。
朝のコーヒーは覚醒を助ける働きがある
コーヒーには眠気を感じにくくする働きがあると言われているカフェインが含まれています。そのため朝にコーヒーを飲むことで、頭がすっきりした感覚を得やすく、仕事や家事に取りかかりやすくなると感じる人もいるでしょう。
飲まない人は体のリズムが安定しやすい場合も
一方でコーヒーを飲まない生活を選ぶ人も。カフェインの影響には個人差があり、人によっては動悸や胃の不快感を感じやすい場合もあるためです。
また、カフェインを摂らないことで体の自然な覚醒リズムを保ちやすいと感じる人も。特に睡眠の質を重視する人の中には、カフェインの摂取を控える生活を選ぶケースもあります。
大切なのは“飲み方とタイミング”
実際には、コーヒーを飲むかどうかよりも、量やタイミングが体調に影響すると言われています。例えば空腹の状態で濃いコーヒーを飲むと胃に負担を感じる人もいますが、食後に適量を飲むことで問題なく楽しめる場合もあります。また、午後遅い時間にカフェインを摂ると睡眠に影響することもあるため、朝から昼の早い時間までに飲むようにしている人も少なくないようです。
朝のコーヒー習慣には、集中力を高めると感じる人もいれば、飲まない方が体調が安定すると感じる人も。大切なのは、自分の体調や生活リズムに合った飲み方を見つけること。日々の習慣を少し見直すことが、快適な一日のスタートにつながるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、カフェインや生活習慣に関する一般的な知見を参考に編集部が構成しています
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