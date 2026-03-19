STARGLOW、ニッポン放送・文化放送・TBSラジオのラジオ3局で4月からレギュラー番組同時スタート
STARGLOWが、ニッポン放送、文化放送、TBSラジオのラジオ3局にて、4月からレギュラー番組をスタートさせる。
4月2日（木）には文化放送『STARGLOWのスタメン！』、TBSラジオ『STARGLOW THE BASE』の初回が放送。4月10日（金）にはニッポン放送『STARGLOWのオールナイトニッポンX(クロス)』がスタート予定だ。ラジオ3局同時期のレギュラー展開を、デビュー間もないSTARGLOWが担うという形になった。
ラジオならではの距離感の中で、切り口の異なる番組を通じてグループの魅力が多面的に描かれることが期待され、今後の放送に期待が高まる。
■TBSラジオ『STARGLOW THE BASE』
放送局：TBSラジオ（FM90.5MHz／AM954kHz）
放送日時：毎週木曜日 22:00〜22:55 ※初回放送：2026年4月2日（木）
出演：STARGLOW（メンバーから2名が週替わりで出演）
初回担当：KANON、TAIKI
LINE：@starglowthebase (https://page.line.me/starglowthebase)
X：@STARGLOWTHEBASE
Instagram：@starglowthebase
TikTok：@starglowthebase
■文化放送『STARGLOWのスタメン！』
放送日時： 毎週木曜日 25:00〜25:30 ※初回放送：4月2日（木）
出演：STARGLOW（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）
初回担当：RUI、GOICHI
メールアドレス： star@joqr.net
番組X：@stamen9161134
推奨ハッシュタグ： #STAメン
■ニッポン放送『STARGLOWのオールナイトニッポンX(クロス)』
放送日時：毎月第2金曜 24:00〜25:00 ※2026年4月10日（金）スタート
パーソナリティ：STARGLOW
番組メールアドレス：starglow@allnightnippon.com
番組公式X：@STARGLOW_ANNX
番組ハッシュタグ： #STARGLOWANNX
※ニッポン放送の2026年ステーションキャンペーン「アイが聴こえるニッポン放送」のキャンペーンキャラクターも4月より務める
■デジタルシングル「Green Light」
2026年3月2日 配信スタート
https://starglow.lnk.to/GreenLight
◾️2ndシングル「USOTSUKI」
2026年4月1日（水）CDリリース
購入：https://starglow.lnk.to/2ndSG
詳細：https://starglow.tokyo/news/music/688/
▼CD収録内容（予定）※全品番共通
01. USOTSUKI
02. Green Light
03. Blast Off
○初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】
AVCD-61682/B \2,695（税込）
仕様：紙ジャケット
特典（封入）：トレーディングカードA（全5種類セット封入）
応募特典：応募抽選特典シリアルコード
＜DVD収録内容（予定）＞
01.USOTSUKI -Music Video-
02.USOTSUKI -Behind The Scenes-
03.Green Light -Music Video-
04.Green Light-Behind The Scenes-
○初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】
VCD-61683/B \2,695（税込）
仕様：紙ジャケット
特典（封入）：トレーディングカードB（全5種類セット封入）
応募特典：応募抽選特典シリアルコード
＜DVD収録内容（予定）＞
01.STARGLOW IS COMING
02.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
○通常盤【SG(スマプラ対応)】
AVCD-61684 \1,595（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）トレーディングカードC (全5種類セット封入)
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
AVC1-61685/B \4,620（税込）
仕様：デジパック・型抜き三方背ケース
特典：フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61685
○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】
初回生産限定
AVC1-61686/B \4,620（税込）
仕様：デジパック・型抜き三方背ケース
特典：フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61686
＜DVD・Blu-ray収録内容（予定）＞（AVC1-61685/B・AVC1-61686/B 共通）
01.USOTSUKI -Music Video-
02.USOTSUKI -Behind The Scenes-
03.Green Light-Music Video-
04.Green Light-Behind The Scenes-
05.STARGLOW IS COMING
06.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
07.USOTSUKI -Photo Shooting Behind The Scenes-
○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】
初回生産限定
同梱：CD+バンドルグッズ (アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き)
AVZ1-61687 \3,795（税込）
仕様：紙ジャケット
特典（封入）トレーディングカードC（全5種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼販売期間：2月12日（木）23:59まで
https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61687a
◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞
SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
2026年
4月10日（⾦）千葉・森のホール21
4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）
4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール
5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール
5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール
5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール
5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA
5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru
6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場
6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール
6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール
6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール
7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ
7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール
7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場
7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール
7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場
▼チケット料金
全席指定：9,900円（税込）
※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。
※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。
▼枚数制限
1公演お一人につき2枚まで
※同行者もSTARGLOW Official Fan Club「STARS」会員およびB-Town〈Architect/Resident〉会員限定
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