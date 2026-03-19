STARGLOWが、ニッポン放送、文化放送、TBSラジオのラジオ3局にて、4月からレギュラー番組をスタートさせる。

4月2日（木）には文化放送『STARGLOWのスタメン！』、TBSラジオ『STARGLOW THE BASE』の初回が放送。4月10日（金）にはニッポン放送『STARGLOWのオールナイトニッポンX(クロス)』がスタート予定だ。ラジオ3局同時期のレギュラー展開を、デビュー間もないSTARGLOWが担うという形になった。

ラジオならではの距離感の中で、切り口の異なる番組を通じてグループの魅力が多面的に描かれることが期待され、今後の放送に期待が高まる。

■TBSラジオ『STARGLOW THE BASE』

放送局：TBSラジオ（FM90.5MHz／AM954kHz）

放送日時：毎週木曜日 22:00〜22:55 ※初回放送：2026年4月2日（木）

出演：STARGLOW（メンバーから2名が週替わりで出演）

初回担当：KANON、TAIKI

LINE：@starglowthebase (https://page.line.me/starglowthebase)

X：@STARGLOWTHEBASE

Instagram：@starglowthebase

TikTok：@starglowthebase

■文化放送『STARGLOWのスタメン！』

放送日時： 毎週木曜日 25:00〜25:30 ※初回放送：4月2日（木）

出演：STARGLOW（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）

初回担当：RUI、GOICHI

メールアドレス： star@joqr.net

番組X：@stamen9161134

推奨ハッシュタグ： #STAメン

■ニッポン放送『STARGLOWのオールナイトニッポンX(クロス)』

放送日時：毎月第2金曜 24:00〜25:00 ※2026年4月10日（金）スタート

パーソナリティ：STARGLOW

番組メールアドレス：starglow@allnightnippon.com

番組公式X：@STARGLOW_ANNX

番組ハッシュタグ： #STARGLOWANNX ※ニッポン放送の2026年ステーションキャンペーン「アイが聴こえるニッポン放送」のキャンペーンキャラクターも4月より務める

■デジタルシングル「Green Light」

2026年3月2日 配信スタート

https://starglow.lnk.to/GreenLight

◾️2ndシングル「USOTSUKI」

2026年4月1日（水）CDリリース 初回盤A 初回盤B 通常盤 BMSG盤 購入：https://starglow.lnk.to/2ndSG

詳細：https://starglow.tokyo/news/music/688/ ▼CD収録内容（予定）※全品番共通

01​. USOTSUKI

02​. Green Light

03​. Blast Off ○初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】

AVCD-61682/B \2,695（税込）

仕様：紙ジャケット

特典（封入）：トレーディングカードA（全5種類セット封入）

応募特典：応募抽選特典シリアルコード

＜DVD収録内容（予定）＞

01.USOTSUKI -Music Video-

02.USOTSUKI -Behind The Scenes-

03.Green Light -Music Video-

04.Green Light-Behind The Scenes- ○初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】

VCD-61683/B \2,695（税込）

仕様：紙ジャケット

特典（封入）：トレーディングカードB（全5種類セット封入）

応募特典：応募抽選特典シリアルコード

＜DVD収録内容（予定）＞

01.STARGLOW IS COMING

02.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes- ○通常盤【SG(スマプラ対応)】

AVCD-61684 \1,595（税込）

初回仕様：紙ジャケット

初回特典（封入）トレーディングカードC (全5種類セット封入)

初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

AVC1-61685/B \4,620（税込）

仕様：デジパック・型抜き三方背ケース

特典：フォトブック

​​https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61685 ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】

初回生産限定

AVC1-61686/B \4,620（税込）

仕様：デジパック・型抜き三方背ケース

特典：フォトブック

https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61686

＜DVD・Blu-ray収録内容（予定）＞（AVC1-61685/B・AVC1-61686/B 共通）

01.USOTSUKI -Music Video-

02.USOTSUKI -Behind The Scenes-

03.Green Light-Music Video-

04.Green Light-Behind The Scenes-

05.STARGLOW IS COMING

06.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-

07.USOTSUKI -Photo Shooting Behind The Scenes- ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】

初回生産限定

同梱：CD+バンドルグッズ (アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き)

AVZ1-61687 \3,795（税込）

仕様：紙ジャケット

特典（封入）トレーディングカードC（全5種類セット封入）

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

▼販売期間：2月12日（木）23:59まで

https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61687a

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 2026年

4月10日（⾦）千葉・森のホール21

4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）

4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール

5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール

5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA

5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru

6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場

6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール

6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール

6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール

7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ

7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール

7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場

7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール

7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場 ▼チケット料金

全席指定：9,900円（税込）

※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。

※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。 ▼枚数制限

1公演お一人につき2枚まで

※同行者もSTARGLOW Official Fan Club「STARS」会員およびB-Town〈Architect/Resident〉会員限定