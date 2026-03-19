THE YELLOW MONKEYが、7月7日に有明アリーナにてファンクラブツアー＜TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜Are you a BELIEVER.?〜＞の追加公演をおこなうことを発表した。

2016年1月8日の再集結発表から今年で10年を迎えたTHE YELLOW MONKEY。2枚のオリジナルアルバムのリリースや全国ツアー、ドーム公演など精力的に活動を続けてきた彼らが今年の同日1月8日に発表したのが、ファンクラブツアー＜TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜Are you a BELIEVER.?〜＞だ。

このツアーは、再集結の発表と同時に新たに設立されたオフィシャルファンクラブがバンドと共に10周年を迎えたことを記念して開催されるもので、FCツアーとしては2017年以来となり、再集結以降訪れることができていないエリアを中心にスケジューリングされている。

前回のファンクラブツアーではレアな楽曲の披露やアコースティック編成でのステージなど会員限定公演ならではの充実したライブ構成が話題となったこともあり、今回、受付開始から早々にSOLD OUTの公演が続出するなどプラチナチケットとなった。

これを受けてこの度、急遽、7月7日に有明アリーナでの追加公演開催が決定。

「7月7日」といえばバンドにとって重要な記念日のひとつで、2004年には一度解散が発表された日でありつつも、2013年にボーカルの吉井和哉からメンバーに再集結の狼煙のメールが送られた日でもあり、ある種「再集結記念日」としてファンに知られる大事な日である。その特別な日に行われる唯一のアリーナ会場での公演ということで注目したい。

■FAN CLUB 10th Anniversary＜THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜Are you a BELIEVER.?〜＞

2026年

5月3日（日）東京｜SGC HALL ARIAKE

5月10日（日）東京｜SGC HALL ARIAKE

5月22日（金）奈良｜なら100年会館 大ホール

5月24日（日）岐阜｜長良川国際会議場

6月5日（金）秋田｜あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

6月7日（日）福島｜けんしん郡山文化センター 大ホール

6月12日（金）佐賀｜佐賀市文化会館 大ホール

6月14日（日）宮崎｜都城市総合文化ホール 大ホール

6月19日（金）高知｜新来島高知重工ホール オレンジホール (高知県立県民文化ホール)

6月27日（土）山口｜周南市文化会館

7月1日（水）茨城｜水戸市民会館 ●追加公演

7月7日（火）東京｜有明アリーナ チケット料金（全席指定・税込）

全席指定￥10,000(税込) ※ギフト付 [BELIEVER.１次先行]

2026年3月21日（土）12:00 〜 2026年4月5日（日）23:59 [BELIEVER.2次先行]

2026年4月13日（月）12:00 〜 2026年4月26日（日）23:59 ▼ツアー特設サイト

https://theyellowmonkeysuper.jp/feature/tour2026_thecountdown