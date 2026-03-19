野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの第1弾出演アーティストが発表となった。

アナウンスされたのは、ユニコーン、礼賛、HEY-SMITH、JUN SKY WALKER(S)、Hump Back、FOMAREといった計6組だ。

ユニコーン

礼賛

HEY-SMITH

2026年にメンバー全員が還暦を迎えた遊び心満載のレジェンドバンド、ユニコーンが満を持して中津川に初登場。礼賛は、お笑い芸人ラランドのサーヤがボーカルを担当し、川谷絵音らミュージシャンが集結した実力派だ。さらに、昨年の初開催のステージを大いに盛り上げたスカパンクバンドHEY-SMITHの出演も。

Hump Backは一昨年にメンバー3人とも産休を経て、活動を再開した大阪出身スリーピースロックバンド。群馬県高崎発のロックバンドFOMAREは中津川初参戦となる。ユニコーンと同世代でバンドブームを牽引したロックバンドJUN SKY WALKER(S)の出演も決定した。

Hump Back

FOMARE

JUN SKY WALKER(S)

“野外フェス発祥の地・中津川に誕生した新たなフェス”として初開催された昨年2025年は2日間で約3万人を動員。今年は5連休となるシルバーウィークの冒頭2日間にわたって開催される。今後も出演アーティストは追加発表される予定だ。

チケットの“早割”最速先行受付は本日3月19日12:00より。2日通し券ほか、オートキャンプを含むキャンプサイトや場外駐車場とのセット券も販売される。

■＜中津川 WILD WOOD 2026＞

9月19日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月20日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川1683-797

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定 ※各日

▼出演アーティスト ※A-Z順

FOMARE、HEY-SMITH、Hump Back、JUN SKY WALKER(S)、礼賛、ユニコーン and more！

※日割りは後日発表

▼チケット(全て税込)

・早割：2日通し券 ￥17,600

・早割：中高生割 2日通し券 ￥11,000

※リストバンド交換時に年齢確認をさせていただきます。

※学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書をご持参ください。

・早割：オートキャンプ＋2日通し券 ￥61,600〜

※キャンプサイト(特大）＋テント横付け駐車場＋2日通し券

・早割：コンフォートキャンプ＋2日通し券 ￥36,300〜

※キャンプサイト＋場内駐車場＋2日通し券

・早割：シンプルキャンプ＋2日通し券 ￥26,400〜

※キャンプサイト(駐車場なし)＋2日通し券

・早割：場外駐車場2日券＋2日通し券 ￥25,300〜

※セット販売の入場券は中高生割対象外となります。

※お連れ様が中高生割の場合は、別途中高生割2日通し券をご購入ください。

【早割最速先行 ※先着販売】

受付期間：3月19日(木)12:00〜4月5日(日) 23:59

受付URL：https://eplus.jp/wildwood2026/

主催：中津川 WILD WOOD実行委員会



【2025年の模様】

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