◆第９８回センバツ高校野球大会第１日 ▽１回戦 帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）

史上５校目の夏春連覇を目指した沖縄尚学が敗れた。昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞投手（３年）が先発し、最速１４７キロの直球を軸に７回まで無失点投球。だが８回に帝京打線に捕まり、４失点で途中降板した。夏春連覇挑戦校の開幕戦敗退は実に９７年ぶりだった。

末吉は３回まで１安打で毎回の５奪三振と好投。４回は先頭への死球から１死二塁のピンチを背負ったが、得点を与えなかった。最大のピンチは６回。１死から２安打で一、三塁のピンチを背負ったが、４番・木村の初球で帝京が仕掛けたセーフティースクイズをスライダーで空振りさせ、三塁走者をタッチアウト。その後、木村をスライダーで空振り三振に斬って雄たけびを上げた。続く７回も２死一、三塁とされたが、９番・池田を二飛に打ち取り、左拳を握った。

だが、８回に味方の失策と四球が絡んで無死満塁。４番・木村は三振に打ち取ったが、続く蔦原に中越えへの逆転二塁打を浴びた。さらに２死二、三塁から四球を与えて、降板。２番手・新垣有絃もタイムリーを浴びた。

９回に２点を返したが、あと一歩及ばなかった。

比嘉公也監督は開口一番に「８回はエラー、四球、スローイングミス。やはり１イニングにあれだけのミスが出たら、こういう結果になってしまう。もったいない試合をしてしまった」と悔やんだ。守備が乱れた８回については「（先頭の）ショートのエラーも痛いけど、僕の中ではその後の四球が一番痛かった」と回想。「末吉には酷だけど、末吉なら何とかして欲しかった。強打のチームとの対戦の３、４巡目。そこをどうするか。一回り大きくなって、また夏に甲子園で投げて欲しい」と、エースにさらなる成長を期待した。

【記録メモ】

▼夏春連覇挑戦校の開幕戦敗退は９７年ぶり

夏春連覇を目指した沖縄尚学が、開幕戦で帝京の前に敗退（沖縄勢は春の開幕戦４戦全敗）。夏春連覇挑戦校の初戦敗退は、０２年日大三以来、１２度目となった。

開幕試合で姿を消したのは、１９２９年松本商（●１−３八尾中）以来、９７年ぶり２度目。

また、東京勢の夏春連覇阻止は、８４年岩倉（決勝○１−０ＰＬ学園）以来、こちらも２度目だ。