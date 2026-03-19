【センバツ】帝京が王者・沖縄尚学に「魂」の逆転勝ち！甲子園１５年ぶり白星　昨夏甲子園Ｖ腕・末吉良丞を攻略…８回に一挙４得点

◆第９８回センバツ高校野球大会第１日 ▽１回戦 帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）

強打が自慢の帝京が、昨夏の甲子園優勝に貢献した沖縄尚学のエース末吉良丞を攻略して逆転勝ちした。甲子園の勝利は１１年夏以来１５年ぶりで、春は１０年以来１６年ぶりとなった。

帝京の先発は左腕の仁礼パスカルジュニア（３年）。「１番・指名打者」として安藤丈二（３年）を起用した。仁礼は初回を３者凡退に封じた。３回に１点を献上。先取点を与えたが、４、５、６回は無失点に抑えるなど、粘り強い投球を見せた。

３回に１点を先制された打線は、好投手の前にあと１本が出ない展開が続いた。末吉は昨夏の甲子園で全６試合に登板。防御率１・０６で優勝の原動力となった。３〜７回まで毎回走者を出しながらも、７回までは無得点に抑えられた。

だが１点を追う８回１死満塁。「５番・一塁」で先発した蔦原悠太（３年）が中堅フェンス直撃の２点適時二塁打を放つなど、４点を奪って逆転。３点リードの９回、２点を返されなお２死満塁のピンチを背負ったが、２番手の岡田武大（３年）が最後の打者を三ゴロに封じて、逃げ切った。

◆主な帝京野球部出身者 石橋貴明（タレント）、伊東昭光、河田雄祐、奈良原浩、芝草宇宙、吉岡雄二、三沢興一、森本稀哲、杉谷拳士、中村晃（ソフトバンク）、原口文仁、山崎康晃（ＤｅＮＡ）、松本剛（巨人）、石川亮（オリックス）、清水昇（ヤクルト）、郡拓也、佐々木俊輔（ともに巨人）

※所属ありは現役選手、敬称略