山形県高畠町の飲食店で調理されたサンドウィッチなどを食べた小学生ら18人がおう吐や下痢のような症状を訴え、置賜保健所はノロウイルスによる食中毒と断定しました。



県によりますと15日、東置賜地域で開かれた小学生向けのイベントの参加者におう吐や下痢の症状が出ているとイベントの関係者から置賜保健所に連絡がありました。このイベントでは、高畠町二井宿の飲食店「欧園Tei」で調理されたサンドウィッチやカットフルーツが昼食で提供されていました。発症した患者10人と調理した従業員1人を保健所が調べたところ、11人全員からノロウイルスが検出されました。また、調理した「欧園Tei」の店内で検査を行ったところ、トイレからノロウイルスが検出されたということです。

保健所はノロウイルスによる食中毒と断定し、この店に対し、18日から3日間の営業停止を命じました。18日現在、患者数は18人に拡大していますが、入院した人はおらず、いずれも快方に向かっているということです。調理した従業員は13日ごろから胃腸炎のような症状があったものの、調理した15日には症状が治まっていて、素手で調理していました。

保健所は、調理する際はせっけんを使って2回手を洗うよう呼びかけています。県内で食中毒の発生はことし3件目です。

