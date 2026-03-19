BEAMS JAPANコラボ！ 岩手銀行赤レンガ館「オリジナルグッズ」

記事ポイント 2026年3月14日から販売開始です。ポップアップは5月31日まで開催。キーホルダー700円、ほか400円です。 2026年3月14日から販売開始です。ポップアップは5月31日まで開催。キーホルダー700円、ほか400円です。

岩手銀行赤レンガ館では、2026年3月14日からオリジナルグッズの販売が始まります。

ビームス クリエイティブと連携して制作されたアイテムで、盛岡を訪れた思い出を日常に持ち帰れるのが魅力です。

売上の一部は、岩手銀行赤レンガ館の維持や修繕にも活用されます。

岩手銀行赤レンガ館「オリジナルグッズ」

販売開始日：2026年3月14日先行販売場所：ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストアポップアップ開催期間：2026年3月14日〜2026年5月31日営業時間：10時00分〜16時30分休館日：毎週火曜日ポップアップ終了後：岩手銀行赤レンガ館窓口で販売予定

今回のグッズは、来館記念として手に取りやすいだけでなく、盛岡の旅の余韻を暮らしの中で思い出せるシリーズです。

岩手銀行赤レンガ館は盛岡を代表する歴史的建築のひとつで、その意匠や存在感を普段使いしやすいアイテムに落とし込んでいます。

期間限定の「ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア」で購入でき、会期後も館窓口で販売予定なので、旅行の記念にも再訪のきっかけにもなりそうです。

アクリルキーホルダー

価格：700円（税込）素材：アクリルサイズ：高さ48ミリ×幅49ミリ×厚さ3ミリ

アクリルキーホルダーは、赤レンガ館の魅力を気軽に持ち歩ける来館記念の定番アイテムです。

バッグや鍵に付けやすいサイズ感で、日常の中でも盛岡で過ごした時間を思い返しやすい一品に仕上げられています。

ステッカー

価格：400円（税込）仕様：耐水サイズ：高さ49ミリ×幅55ミリ

ステッカーは、ノートパソコンやスマートフォンケース、スーツケースなどに貼って楽しめるアイテムです。

旅の記憶を「貼って残す」使い方ができるので、盛岡みやげを普段の持ち物にさりげなく取り入れたい人におすすめです。

マスキングテープ

価格：400円（税込）サイズ：幅15ミリ×長さ7メートル発売時期：近日発売予定

マスキングテープは、ラッピングや手帳のデコレーションなど幅広く使える実用的なアイテムです。

岩手銀行赤レンガ館の意匠や色味を生かしたオリジナル柄で、文具として使いながら建物の魅力に触れられます。

盛岡旅行の記念を形に残したい人や、建築モチーフの雑貨が好きな人におすすめです。

普段使いしやすい価格帯なので、自分用はもちろんおみやげとして選びやすいのもうれしいところです。

2026年3月14日からのポップアップ期間中に立ち寄れば、現地ならではの記念品として手に取れます。

岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズの紹介でした。

よくある質問

Q. オリジナルグッズはいつから買えますか。

2026年3月14日から販売されます。

Q. どこで購入できますか。

岩手銀行赤レンガ館で開催される「ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア」で販売され、終了後は館窓口でも販売予定です。

Q. どんな商品がありますか。

アクリルキーホルダー、ステッカー、マスキングテープの3商品が案内されています。

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