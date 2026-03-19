ソニーが開発・販売していた、腕時計のバンドにスマートウォッチを搭載するデバイス「wena」の商標と特許を取得したスタートアップ企業のaugment AIは、3月20日にスマートウォッチ新製品「wena X（ウェナ クロス）」のクラウドファンディングプロジェクトをGREEN FUNDINGで公開します。

腕時計とスマートバンドにワンタッチ切り替え可能

腕時計のバンドに装着し、1.53インチのフルカラーAMOLEDディスプレイから操作できるアプリや加速度センサー・心拍センサーによる運動・睡眠の計測機能、NFC決済機能が利用できるスマートウォッチ。

本体は腕時計からワンタッチで取り外しができ、運動や睡眠の際にはリストバンドに装着してスマートバンド形態で利用できるのが特徴。

運動と睡眠の計測を強化

これに伴い、従来モデルのwenaと比べて運動と睡眠の計測機能を強化しています。運動計測では130種類以上のエクササイズに対応し、トレーニング効果やトレーニング負荷、筋肉の回復度や回復時間、VO2Max、フィットネス年齢などをスマホアプリから確認が可能。

睡眠計測については、東京大学発のスリープテックスタートアップであるACCELStarsと提携。睡眠を記録するだけでなく、理解し、最適化するAI睡眠分析機能を共同で開発しています。

独自のwenaOSを搭載

超省電力、安定性、リアルタイム性が特徴の独自OS、wenaOSを搭載。国際ブランドに対応するNFC決済機能、指パッチンの動作で通知の確認や操作ができるジェスチャー操作の機能を実装に向けて開発中とのこと。

3月20日11時にプロジェクトを公開

GREEN FUNDINGのプロジェクトは3月20日11時に公開され、製品は2026年12月末から順次発送予定。

「wena X metal/leather + loop rubberバンドとお好きなエンドピースをプレゼント」セットが16％OFFの5万6800円（税込）、「wena X loop rubber」が18％OFFの4万6800円（税込）となる超早割コースなどが用意されています。

「wena X」プロジェクトページ

※2026年3月20日11時以降に有効