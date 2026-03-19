STARGLOW、ニッポン放送、文化放送、TBSラジオのラジオ3局にて4月からレギュラー開始の快挙
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、ニッポン放送、文化放送、TBSラジオのラジオ3局にて、4月からレギュラー番組をスタートさせる。
【動画】STARGLOW、TGC初出演の舞台裏を直撃！
デビュー間もないSTARGLOWが、ラジオ3局で同時期にレギュラーを担う快挙となる。ハイレベルなパフォーマンスに加え、わきあいあいのトークも魅力のSTARGLOWが、切り口の異なる番組を通じて、ラジオならではの距離感でトークを展開していく。
STARGLOWは、ニッポン放送の2026年ステーションキャンペーン『アイが聴こえるニッポン放送』のキャンペーンキャラクターを4月より務めることも決定している。
■ニッポン放送『STARGLOWのオールナイトニッポンX（クロス）』
日時：毎月第2金曜 24:00〜25:00 ※初回放送：4月10日（金）
パーソナリティ：STARGLOW
■文化放送『STARGLOWのスタメン！』
日時： 毎週木曜日 25:00〜25:30 ※初回放送：4月2日（木）
出演：STARGLOW（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）
初回担当：RUI、GOICHI
■TBSラジオ『STARGLOW THE BASE』
日時：毎週木曜日 22:00〜22:55 ※初回放送：2026年4月2日（木）
出演：STARGLOW（メンバーから2名が週替わりで出演）
初回担当：KANON、TAIKI
【動画】STARGLOW、TGC初出演の舞台裏を直撃！
デビュー間もないSTARGLOWが、ラジオ3局で同時期にレギュラーを担う快挙となる。ハイレベルなパフォーマンスに加え、わきあいあいのトークも魅力のSTARGLOWが、切り口の異なる番組を通じて、ラジオならではの距離感でトークを展開していく。
■ニッポン放送『STARGLOWのオールナイトニッポンX（クロス）』
日時：毎月第2金曜 24:00〜25:00 ※初回放送：4月10日（金）
パーソナリティ：STARGLOW
■文化放送『STARGLOWのスタメン！』
日時： 毎週木曜日 25:00〜25:30 ※初回放送：4月2日（木）
出演：STARGLOW（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）
初回担当：RUI、GOICHI
■TBSラジオ『STARGLOW THE BASE』
日時：毎週木曜日 22:00〜22:55 ※初回放送：2026年4月2日（木）
出演：STARGLOW（メンバーから2名が週替わりで出演）
初回担当：KANON、TAIKI