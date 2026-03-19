加藤茶、クラブ通い当時の“飲み代”妻・加藤綾菜が振り返り「ここら辺の土地全部買えたよって」
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が、17日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜 後11：00）に出演。茶の“飲み代”について言及した。
【写真】加藤茶＆妻・加藤綾菜、ウェディング2ショット
リスナーから「お金を飲み代に費やしてしまう」と投稿が寄せられ、飲み代の話に。綾菜は「カトちゃんなんて、『使わなかったらTBSかえたよ』『ここら辺の土地全部買えたよ』って言ってました」と明かした。
茶はクラブに「毎日、何があっても飲みに行ってたんで」と明かし、「やっと75（歳）になって落ち着いた」「結婚してかなり減りましたけど、結婚するまでは毎日、週6は行ってました」などと振り返り。「たぶん飲むことが習慣になりすぎて、飲まなきゃっていう感じになって…」などと話した。
また、クラブに費やす金額について、パーソナリティーのバービー（42）から「1回10万（円）は使うんじゃない？」と聞かれ「もっと使いますね」と即答。「3桁は絶対に使います」と、一晩で使う驚きの金額も告白した。
綾菜は「結婚するまで言えなかったですよ、使いすぎだとか」と吐露。しかし「あれ使わなかったらなあって…思いますね」と話した。
なお現在は、井上順（79）とコーヒーなどを飲んで「たそがれてます、2人で」「ちょっと老後って感じで」などと語った。
【写真】加藤茶＆妻・加藤綾菜、ウェディング2ショット
リスナーから「お金を飲み代に費やしてしまう」と投稿が寄せられ、飲み代の話に。綾菜は「カトちゃんなんて、『使わなかったらTBSかえたよ』『ここら辺の土地全部買えたよ』って言ってました」と明かした。
また、クラブに費やす金額について、パーソナリティーのバービー（42）から「1回10万（円）は使うんじゃない？」と聞かれ「もっと使いますね」と即答。「3桁は絶対に使います」と、一晩で使う驚きの金額も告白した。
綾菜は「結婚するまで言えなかったですよ、使いすぎだとか」と吐露。しかし「あれ使わなかったらなあって…思いますね」と話した。
なお現在は、井上順（79）とコーヒーなどを飲んで「たそがれてます、2人で」「ちょっと老後って感じで」などと語った。