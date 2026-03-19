◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦 沖縄尚学3−4帝京（2026年3月19日 甲子園）

第98回選抜高校野球大会が19日に開幕。第1日初戦の開幕ゲームで昨夏王者・沖縄尚学が16年ぶり出場の帝京（東京）に3−4で敗れ、夏春連覇の夢が途絶えた。

昨夏の全国制覇に貢献したエース左腕の末吉良丞投手が、先発として5回まで1安打無失点に抑えたが、中盤から流れが変わった。6回以降は得点圏に走者を許すなど、じわじわと追い詰められた。

そして8回、味方の失策も絡み1死満塁となると、蔦原に逆転の2点適時二塁打を許した。2死満塁となると末吉は無念の降板。2番手右腕の新垣有絃（ゆいと）投手が2点打を許した。

打線は9回に2点を返したが、1点及ばず万事休す。夏の王者が開幕ゲームで姿を消すことになった。末吉は121球で、5安打4失点（自責点2）だった。

前年夏優勝校の翌春選抜開幕戦登場は05年の駒大苫小牧（北海道）以来。チームは13年選抜の開幕戦で敦賀気比（福井）に2―11で大敗していた。また、沖縄県勢の選抜開幕戦は1960年の那覇、72年名護、13年沖縄尚学と過去3戦3敗のジンクスがあり、今大会も飲み込まれた。

今大会から指名打者（DH）制が全国大会で初めて採用され、各校の戦略にも注目が集まっていた。