Snow Man佐久間大介、猫愛あふれるあいうえお作文で断言 人間は“かわいいだけじゃ”「全然ダメです！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が19日、都内で行われたペットライン「懐石」新CMアンバサダー継続発表会に登壇した。猫愛あふれるあいうえお作文を披露した。
【写真】どちらもかわいすぎ…！笑顔でワンちゃんを抱く佐久間大介
自宅で2匹の猫、ツナくんとシャチちゃんを飼っている佐久間は、「懐石って食いつきがいいんですよ。朝起きて猫ちゃんたちリビングにいるんですけど、懐石くれ！って言うんです。猫ちゃんたちにとっても一日の楽しみになっているのが伝わってくれてうれしいですね」とにっこり。「自分にとっての子どもたちが喜んでいる姿が一番うれしいので、朝から幸せな気持ちになります。それでいてすくすく育ってくれるっていうのがいいですね」とやさしい表情を見せた。
CMで共演した猫のシエルちゃんについて、「膝のうえで寝ちゃうんですよ。シエルちゃんは落ち着きすぎて寝ないようにするのが大変でしたね」と振り返り、そのシエルちゃんが登場すると、「かわいいね〜」とデレデレが止まらない様子。「懐石」を差し出しながら、おとなしいシエルちゃんと見つめ合い、2人だけの世界に入る瞬間も。
「かいせき」であいうえお作文を発表するパートでは、「かわいいだけじゃだめですか？いいに決まってる！世界一かわいい！キミは猫様だから」と見事に披露し拍手が巻き起こった。「かわいいウチの子！ええ？かわいい！」と親バカぶりを惜しまず、“子どもたち”の食いつきぶりを熱弁。「世界一かわいいですし、『かわいいだけじゃだめですか？いいに決まってる！』って言ってるんですけど、猫限定なんで。人は全然ダメです。いいわけがないんで、かわいいだけじゃ」とキッパリ伝えていた。
「懐石」はこれまで、“猫様との相思相愛”をコンセプトにしてきたが、犬も猫と同様に大切な家族であり、ともに相思相愛でいたいというペットオーナーの想いに応えるべく、このたび「懐石」愛犬用を新たに展開。佐久間は今年も「懐石」アンバサダーに起用され、新たに加わる「懐石」愛犬用のCMにも出演する。
佐久間が出演するウェブCMは、きょう19日から公開される。
【写真】どちらもかわいすぎ…！笑顔でワンちゃんを抱く佐久間大介
自宅で2匹の猫、ツナくんとシャチちゃんを飼っている佐久間は、「懐石って食いつきがいいんですよ。朝起きて猫ちゃんたちリビングにいるんですけど、懐石くれ！って言うんです。猫ちゃんたちにとっても一日の楽しみになっているのが伝わってくれてうれしいですね」とにっこり。「自分にとっての子どもたちが喜んでいる姿が一番うれしいので、朝から幸せな気持ちになります。それでいてすくすく育ってくれるっていうのがいいですね」とやさしい表情を見せた。
「かいせき」であいうえお作文を発表するパートでは、「かわいいだけじゃだめですか？いいに決まってる！世界一かわいい！キミは猫様だから」と見事に披露し拍手が巻き起こった。「かわいいウチの子！ええ？かわいい！」と親バカぶりを惜しまず、“子どもたち”の食いつきぶりを熱弁。「世界一かわいいですし、『かわいいだけじゃだめですか？いいに決まってる！』って言ってるんですけど、猫限定なんで。人は全然ダメです。いいわけがないんで、かわいいだけじゃ」とキッパリ伝えていた。
「懐石」はこれまで、“猫様との相思相愛”をコンセプトにしてきたが、犬も猫と同様に大切な家族であり、ともに相思相愛でいたいというペットオーナーの想いに応えるべく、このたび「懐石」愛犬用を新たに展開。佐久間は今年も「懐石」アンバサダーに起用され、新たに加わる「懐石」愛犬用のCMにも出演する。
佐久間が出演するウェブCMは、きょう19日から公開される。