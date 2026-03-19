◇MLB オープン戦 ドジャース5-1ジャイアンツ(日本時間19日、キャメルバックランチ)

ドジャースの大谷翔平選手がオープン戦初登板を果たし、試合後ロバーツ監督がコメントしました。

場内の温度計で気温38度の暑さの中試合が開始され、この日の大谷選手は投手に専念し試合に出場。直球の最速は99.9マイル（約160.7）キロをマークし、4回1/3を61球、被安打1、4奪三振、2四球、無失点の内容でした。

試合は猛暑の影響で8回を終えた時点で終了となり、ドジャースが5-1で勝利しました。

この日の投球に試合後、ロバーツ監督は「驚きました。翔平については過小評価をしてはいけないけど、いつも最高の結果を出してくれる。もっとサビ付いているかと思ったけど、変化球はよく空振りも奪えていたし速球の精度も良かった」と高く評価しました。

5回まで投げたことについて「去年よりいいペースでできている。（次回登板予定の）フリーウェイ・シリーズ（エンゼルス戦）では5回投げるか6回まで行けるかは分からないけど、今日の出来は満足です。マーク（投手コーチ）と話したけどこれからもっと良くなっていくはずです。開幕まで2回ほどしか登板機会がないのは彼（大谷選手）も分かっています。5回のマウンドに上がったのは大きかった」とコメントしました。

25先発といった目標について「彼はこのチームでもベストな投手の一人で、手術を乗り越えて、昨年成し遂げたことを見れば、このチームに大きく貢献してくれる。彼自身もそれをできると信じているはずです」と語りました。