『あまえんぼう』な性格の犬種５選

皆さんは「あまえんぼうな犬種」と言われてどのような犬を思い浮かべますか。ここでは、一般的にあまえんぼうが多いと言われる犬種をご紹介します。

1.トイプードル

トイプードルは人懐っこい性格のわんこが多い犬種として有名です。また、家族に対する愛情がとても深い犬種なので、あまえんぼうな性格のわんこも多いでしょう。

トイプードルの中には、あまえんぼう気質が強すぎて寂しい気持ちが大きくなってしまい、分離不安を引き起こしてしまう犬も少なくありません。

2.ポメラニアン

ポメラニアンは、飼い主や家族への忠誠心が強く、愛情もとても深い犬種です。それゆえにあまえんぼう気質も強く、寂しがり屋なわんこも珍しくありません。

活発に遊ぶことも大好きで、好奇心旺盛なわんこも多くいるため、おもちゃを使った遊びや好奇心を満たしてあげる遊びを取り入れてあげましょう。

3.ヨークシャーテリア

ヨークシャーテリアは家族に対する愛情が非常に強く、家族と一緒に過ごすことを好む犬種です。同時に警戒心も強い傾向があるため、家族への愛情や忠誠心から、家族以外の人に警戒心をむき出しにする様子もみられます。

そんなヨークシャーテリアは、家族の前ではあまえんぼうな一面を見せることが多くあります。家族以外の人に懐くことは多くないため、「甘える姿を独り占めできる」という飼い主の感情をくすぐることもあるでしょう。

4.ゴールデンレトリバー

ゴールデンレトリバーは明るく陽気な性格のわんこが多い犬種です。同時に、人懐っこく、特に家族に対する愛情がとても深い犬種なので、常に一緒に過ごすことを好みます。

あまえんぼうな性格のわんこが多く、時に自分の体の大きさを自覚せず、飼い主にのしかかるように甘えることも。また、ひとりで過ごすことに強い寂しさを覚えることもあるため、なるべく一緒に過ごす時間を多めにとってあげましょう。

5.ボストンテリア

ボストンテリアは明るく友好的な性格のわんこが多い犬種として知られています。特に、家族に対する愛情が強いため、常に一緒にいたがったり、ピッタリと体を密着させる様子を見せることが多いでしょう。

あまえんぼうな性格が強いがゆえに、長時間の留守番には苦手意識を見せるわんこも多く、なるべく早めに帰宅してあげたり、寂しさを感じさせないような工夫が必要です。

飼い主に甘えているときにみせるサイン

あまえんぼうの犬に限らず、犬が飼い主に甘えているとき、どのようなサインをみせているのでしょうか。

体を密着させる 体や頭をすりすりとすり寄せる 前足でちょんちょんと触れる じっと見つめる 目の前でお腹を見せる 腕や膝の上などに顎を乗せて見上げる 顔や手をぺろぺろと舐める

以上のように、犬が甘えているときに見せるサインは数多く存在します。愛犬から「甘えたい」「かまって」というサインが出たら、できる限り対応してあげましょう。

あまえんぼうな犬を飼う上での注意点

あまえんぼうな犬は、一見すると良い面ばかりが見えるかもしれません。しかし、あまえんぼうな気質が強まると、飼い主に対する依存心も強まり、「ひとり」の環境に過剰なまでの孤独感を感じるようになります。

すると、分離不安を引き起こし、短時間でも飼い主の姿が見えなくなると、強いストレスを感じるようになってしまいます。悪化すると、破壊行為や吠え癖、自傷行為などに走る犬もいるので、注意が必要です。

このような事態に陥らないためにも、あまえんぼうな気質の強い犬とは、程よい距離感を保ちながら、愛情不足にならないよう愛情を注いであげることが重要です。

在宅中も常に一緒に過ごすのではなく、あえてお互いひとりで過ごす時間を作ったり、短時間から少しずつお留守番することに慣れさせたりすることで、孤独に過度なストレスを感じなくなります。

まとめ

あまえんぼうな性格のわんこは、家族や飼い主と一緒に過ごすことを好みます。一方で、分離不安を発症しやすい傾向もみられるので、依存しすぎない程度に距離感を保ちつつ、日頃からしっかり愛情を伝えてあげてください。

(獣医師監修：葛野宗)