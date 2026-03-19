1人旅で行きたいと思う「山形県の温泉地」ランキング！ 2位「蔵王温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
日常を離れ、心ゆくまで名湯に浸かってリフレッシュできる旅先は、大人の休日を彩る最高の選択肢となるはずです。新年度を控えて慌ただしい時期だからこそ、誰にも邪魔されない「自分へのご褒美」として1人旅を計画する人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、山形県の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う山形県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「温泉がモチーフのアニメに出てたから」（20代女性／東京都）
「雪のアクティビティとセットで行きたい」（40代女性／福島県）
「蔵王温泉は強酸性のお湯で美人づくりのお湯と呼ばれているから」（20代男性／佐賀県）
▼回答者コメント
「温泉街の風景は非日常感を楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）
「大正ロマンを感じる街並みがとても綺麗なので、写真を撮りながら街歩きしたいから」（30代女性／石川県）
「温泉を楽しんだ後に街を巡ってガス灯を見てみたいと思った」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、山形県の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う山形県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：蔵王温泉／51票2位は、強酸性の硫黄泉で「美人づくりの湯」としても名高い蔵王温泉。標高約900mの高原に位置し、夏は避暑、冬はスキーや「樹氷」鑑賞が楽しめます。1人で訪れても、共同浴場のハシゴをしたり、ゴンドラで山頂を目指して絶景を眺めたりと、アクティブに過ごせるのが魅力。独特の硫黄の香りが漂う温泉街は、まさに旅情たっぷりです。
▼回答者コメント
「温泉がモチーフのアニメに出てたから」（20代女性／東京都）
「雪のアクティビティとセットで行きたい」（40代女性／福島県）
「蔵王温泉は強酸性のお湯で美人づくりのお湯と呼ばれているから」（20代男性／佐賀県）
1位：銀山温泉／95票1位は、大正浪漫の雰囲気が漂う「銀山温泉」でした。銀山川の両岸に木造多層の旅館が並ぶ光景は、まるでタイムスリップしたかのような美しさ。特にガス灯が灯る夜の景色は幻想的で、1人で静かに写真撮影や散策を楽しむ観光客が絶えません。ドラマの舞台のような非日常空間で過ごす時間は、自分への最高のご褒美になるはずです。
▼回答者コメント
「温泉街の風景は非日常感を楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）
「大正ロマンを感じる街並みがとても綺麗なので、写真を撮りながら街歩きしたいから」（30代女性／石川県）
「温泉を楽しんだ後に街を巡ってガス灯を見てみたいと思った」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)