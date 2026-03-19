元尼神インター誠子、かわいい女の子を抱く姿を公開！ 「東京を離れる前に、抱っこできてよかった」
元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは3月19日、自身のInstagramを更新。東京を離れる前に子どもと過ごした時間を報告しました。
【写真】誠子が子どもと過ごす様子
ほかにも公園で女の子の歩く姿を見守るショットなど、温かな時間が伝わる写真が並んでいます。お店「やきとん とみちゃん」のPRも忘れない誠子さんらしい投稿に、1117件を超える「いいね！」が集まっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】誠子が子どもと過ごす様子
「みなさん何卒よろしくお願いします」誠子さんは「東京を離れる前に、抱っこできてよかった。圭佑のお店『やきとん とみちゃん』おいしいです みなさん何卒よろしくお願いします」とコメントを添え、写真6枚を投稿しました。1枚目は圭佑さんと思われる男性と一緒に女の子を抱っこするほほえましい姿です。
「京都に移住します」2025年11月24日の投稿で「来年の春に東京を離れます そして京都に移住します」と報告していた誠子さん。今回の投稿では、東京を離れる前に会っておきたい人物と会えた喜びが伝わってきます。今後については「今まで通り芸人として活動します」と表明しているので、これからも誠子さんの活動を温かく見守りたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)