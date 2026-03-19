『葬送のフリーレン』のフェルンを演じてほしい俳優ランキング！ 「清原果耶」「浜辺美波」を抑えた1位は？
紫色のストレートロングヘアがトレードマークのフェルン。フリーレンの弟子として、一級魔法使い試験に合格する実力を持つ魔法使いに成長。ずぼらなフリーレンのお母さん的存在です。
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でフェルンを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
同率2位は、浜辺美波さん。感情の起伏が少なく、静かでクールな役柄なども数多くこなしている浜辺さん。芯が強く、ずぼらなフリーレンに対して落ち着いたトーンで正論をぶつけるフェルンの印象と重なった人が多いようです。
回答者からは、「目がパッチリしていて、ツンデレ部分がなんとなく合いそうな気がする」（30代男性／長野県）、「紫色のロングヘアが似合いそうだから」（20代女性／東京都）、「真面目で感情を内に秘めるフェルンの性格と、落ち着いた雰囲気が合っていると思ったから」（30代男性／富山県）との声がありました。
同率2位は、清原果耶さん。凛とした佇まいと透明感、年齢以上の落ち着いた演技に定評がある清原さんの雰囲気と、真面目で優等生タイプ、自分よりずっと年上のフリーレンの面倒を見るしっかり者のフェルンのイメージが重なったという声が見られました。
回答者からは「アクションが出来るのと、表情の乏しいフェルンを上手く演じてくれそう」（40代女性／神奈川県）、「落ち着いた佇まいと芯の強さを感じさせる演技が、理知的で面倒見の良いフェルンの性格に合っている。感情を抑えた中での成長も表現できそうだから」（10代男性／埼玉県）「感情の抑えた演技が上手いし、年齢以上に落ち着きと強さがある感じがフェルンのキャラクター像に近いと思ったから」（20代女性／埼玉県）などの声がありました。
1位は、芦田愛菜さん。俳優として活躍しながら慶應義塾大学に通い、年間100冊以上を読破するという読書家としても知られています。しっかり者で実力があり、フリーレンからも頼られる存在のフェルンは、知的で努力家なイメージが強い芦田さんにぴったり、との声が見られました。
回答者からは「おとなしくて賢い雰囲気が合っているので」（40代女性／神奈川県）、「フェルンのどこか知的でしっかり者な印象に近いものを感じたため」（40代男性／埼玉県）、「フェルンのおっとりとした雰囲気の中でも可愛らしい性格がぴったり合うと思う」（30代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でフェルンを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
同率2位：浜辺美波／21票
同率2位は、浜辺美波さん。感情の起伏が少なく、静かでクールな役柄なども数多くこなしている浜辺さん。芯が強く、ずぼらなフリーレンに対して落ち着いたトーンで正論をぶつけるフェルンの印象と重なった人が多いようです。
回答者からは、「目がパッチリしていて、ツンデレ部分がなんとなく合いそうな気がする」（30代男性／長野県）、「紫色のロングヘアが似合いそうだから」（20代女性／東京都）、「真面目で感情を内に秘めるフェルンの性格と、落ち着いた雰囲気が合っていると思ったから」（30代男性／富山県）との声がありました。
同率2位：清原果耶／21票
同率2位は、清原果耶さん。凛とした佇まいと透明感、年齢以上の落ち着いた演技に定評がある清原さんの雰囲気と、真面目で優等生タイプ、自分よりずっと年上のフリーレンの面倒を見るしっかり者のフェルンのイメージが重なったという声が見られました。
回答者からは「アクションが出来るのと、表情の乏しいフェルンを上手く演じてくれそう」（40代女性／神奈川県）、「落ち着いた佇まいと芯の強さを感じさせる演技が、理知的で面倒見の良いフェルンの性格に合っている。感情を抑えた中での成長も表現できそうだから」（10代男性／埼玉県）「感情の抑えた演技が上手いし、年齢以上に落ち着きと強さがある感じがフェルンのキャラクター像に近いと思ったから」（20代女性／埼玉県）などの声がありました。
1位：芦田愛菜／42票
1位は、芦田愛菜さん。俳優として活躍しながら慶應義塾大学に通い、年間100冊以上を読破するという読書家としても知られています。しっかり者で実力があり、フリーレンからも頼られる存在のフェルンは、知的で努力家なイメージが強い芦田さんにぴったり、との声が見られました。
回答者からは「おとなしくて賢い雰囲気が合っているので」（40代女性／神奈川県）、「フェルンのどこか知的でしっかり者な印象に近いものを感じたため」（40代男性／埼玉県）、「フェルンのおっとりとした雰囲気の中でも可愛らしい性格がぴったり合うと思う」（30代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)