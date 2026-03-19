フリーアナウンサーの原千晶さんが3月19日、自身の公式Xとインスタグラムを更新。日本遺産検定3級に合格し「日本遺産ソムリエ」として認定されたことを報告しました。

【写真を見る】【 原千晶 】 日本遺産検定3級合格を報告「まだまだ知らないことがたくさん」 2月には世界遺産検定3級合格を発表





原さんは認定証の画像を添えて投稿。「先月、日本遺産検定3級に合格し、認定証が届きましたーー」と喜びを綴りました。認定証に記された発行日は2026年2月9日となっています。









日本遺産検定は、文化庁が認定した「日本遺産（Japan Heritage）」をより広めるために作られた文化庁後援の公式検定です。原さんは学習を振り返り、「馴染みのある場所の日本遺産でもまだまだ知らないことがたくさんあり、楽しく学ぶことができました」とコメントしています。









また、今回の検定を受けたきっかけや勉強法について取材を受けたことも明かし、「日本遺産検定のホームページをチェックして頂けると嬉しいです」と呼びかけました。









原さんは今年2月にも「世界遺産検定3級」の合格を報告したばかり。ファンからは「原ちゃん検定合格おめでとうございます」「おめでとうございます。頭が良いですね」「顔の写りがいつもとちがって新鮮ですね！」「凄いですね またお勧めの遺産があったら教えて下さいね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】