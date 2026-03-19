キンプリ永瀬廉＆黒川想⽮、“兄弟”に変化が訪れる RADWIMPS名曲にのせて描くCM第2弾解禁
【モデルプレス＝2026/03/19】King ＆ Princeの永瀬廉と俳優の黒川想矢が出演するユニバーサル ミュージック「＃春うたベスト50」キャンペーンの新CM第2弾『兄弟の物語「変化」篇』 が、3月19日より全国で放映される。
【写真】キンプリ永瀬廉「国宝」若手俳優と“兄弟”に
ユニバーサル ミュージックは、3月12日より「＃春うたベスト50」キャンペーンを開始。音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト「春うたベスト50」他を公開し、日本中に音楽の力で元気を届ける。
3月12日に公開した第1弾のCMでは、久しぶりの兄弟の再会から、お互い心の底の本音を隠して衝突する場面を描いていたが、第2弾では2人の感情に変化が訪れる。ユニバーサル ミュージックの春にぴったりな曲を集めたプレイリストの他、CMに出演する永瀬、黒川が選んだ楽曲のプレイリストも各種音楽配信サービスで公開している。
今回のCM使用楽曲はRADWIMPSの「正解」と「そっけない」。インタビューで「今回のCM起用楽曲をお2人はお聴きになったことがありますか？」と尋ねられた永瀬と黒川は、「全部あります。RADWIMPSさんは特に世代ですね！沢山思い出があります」（永瀬）、「高校でカラオケによく行くのですが、友達と歌う曲なので、また春になってカラオケ行きたいと思いました」（黒川）と回答していた。（modelpress編集部）
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◆永瀬廉＆黒川想矢、兄弟役のCM第2弾
ユニバーサル ミュージックは、3月12日より「＃春うたベスト50」キャンペーンを開始。音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト「春うたベスト50」他を公開し、日本中に音楽の力で元気を届ける。
◆永瀬廉＆黒川想矢“CM起用楽曲”RADWIMPSについて語る
今回のCM使用楽曲はRADWIMPSの「正解」と「そっけない」。インタビューで「今回のCM起用楽曲をお2人はお聴きになったことがありますか？」と尋ねられた永瀬と黒川は、「全部あります。RADWIMPSさんは特に世代ですね！沢山思い出があります」（永瀬）、「高校でカラオケによく行くのですが、友達と歌う曲なので、また春になってカラオケ行きたいと思いました」（黒川）と回答していた。（modelpress編集部）
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