「全身麻酔の大手術」活動休止中の韓国女優、知人が明かした“1時間以上の鼻血”後の近況

健康上の理由で活動休止中の女優チャ・ジュヨンの近況が公開された。

去る3月18日、ソン・シギョンのYouTubeチャンネルには「ソン・シギョンの会うだろうに｜ハ・ジウォン 久しぶりに会ったハ・ジウォンさんと楽しくお話しました〜」という動画が公開された。

【写真】ボウルいっぱいに…チャ・ジュヨン、深刻な鼻血

この日、ハ・ジウォンはENAの月火ドラマ『クライマックス』（原題）のプロモーションのため、ソン・シギョンのコンテンツに出演し、トークを披露した。『クライマックス』にはハ・ジウォンのほか、俳優チュ・ジフン、チャ・ジュヨンらが出演している。

ソン・シギョンは、チャ・ジュヨンについて「サプライズゲストとして呼ぼうとしたが、まだ解決していないそうだ」と近況を明かした。

（写真提供＝OSEN）チャ・ジュヨン

彼は、「本当に深刻な手術だったようだ。全身麻酔をして。『すごく行きたい』と言っていたが、『まあ、仕方ないよね』となった」と説明した。

これに対し、ハ・ジウォンは「ジュヨンが来られたらすごく楽しかっただろうに。ジュヨンとここに来る途中で電話した。完治したら2人で会うことにした」と伝えた。

これに先立ち、チャ・ジュヨンは1月に活動休止を知らせた。所属事務所ゴーストスタジオは、「チャ・ジュヨンは健康上の理由により、予定されていた公式スケジュールおよび一部の活動に当面の間参加できなくなった」と発表していた。

（写真＝YouTubeチャンネル「SUNG SI KYUNG」）

1枚目：左からハ・ジウォン、ソン・シギョン

続けて、「長期間繰り返された鼻血の症状で精密検査と治療を受けており、医療スタッフの所見に従い、これ以上先延ばしにすることが難しい耳鼻咽喉科の手術を行うことになった」として、「現在は手術後の回復および経過観察が必要な段階で、回復期間中は作品のプロモーション活動を含む公式スケジュールへの参加が困難な点、ご了承願う」と伝えた。

その後、チャ・ジュヨンは過去に鼻血が1時間以上止まらず、洗面台に血が流れ続ける動画などを公開し、衝撃を与えた。

（記事提供＝OSEN）

◇チャ・ジュヨン プロフィール

1990年6月5日生まれ。2016年のドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』でデビュー。以降、『雲が描いた月明り』『ジャグラス〜氷のボスに恋の魔法を〜』『私を愛したスパイ』などに出演するも大きな注目を集めることはできなかった。そんな彼女は2022年のNetflix『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』で、校内暴力の加害者チェ・ヘジョン役を熱演。強烈な存在感を放ち、一躍注目を浴びた。さらに2025年の時代劇『元敬（ウォンギョン）〜欲望の王妃〜』で初主演を果たし、劇中の濡れ場も話題を呼び、演技の幅を証明した。