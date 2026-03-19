【SNK美少女 ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-】 9月 発売予定 価格：19,800円

コトブキヤは、フィギュア「SNK美少女 ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-」を9月に発売する。価格は19,800円。

本商品は対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV」に登場したユリ・サカザキをBISHOUJOシリーズで立体化。

上半身は白い道着に身を包み、特徴的なタイツスタイルが再現され、美しいボディラインが演出されている。腰の帯や道着の刺繍なども細かく再現され、長い三つ編みも編み込みが細かく造形されている。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると「表情替えパーツ」が付いてくる。

SNK美少女 ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-

9月 発売予定

価格：19,800円

スケール：1/7

サイズ：全高約210mm（台座込み）

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