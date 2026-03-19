「THE KING OF FIGHTERS XV」よりユリ・サカザキがBISHOUJOシリーズでフィギュア化
【SNK美少女 ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-】 9月 発売予定 価格：19,800円
9月 発売予定
コトブキヤは、フィギュア「SNK美少女 ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-」を9月に発売する。価格は19,800円。
本商品は対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV」に登場したユリ・サカザキをBISHOUJOシリーズで立体化。
上半身は白い道着に身を包み、特徴的なタイツスタイルが再現され、美しいボディラインが演出されている。腰の帯や道着の刺繍なども細かく再現され、長い三つ編みも編み込みが細かく造形されている。
また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると「表情替えパーツ」が付いてくる。
SNK美少女 ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-
9月 発売予定
価格：19,800円
スケール：1/7
サイズ：全高約210mm（台座込み）
【予約開始】- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) March 19, 2026
SNK美少女 ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-（特典付）
対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV』よりユリ・サカザキがBISHOUJOシリーズへ初参戦！
コトブキヤショップ限定特典は「表情替えパーツ」🎁https://t.co/FmUca4u2GQ#SNK #KOF pic.twitter.com/BxYD1SeRPg
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