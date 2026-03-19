人気声優・佐倉綾音が、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「佐倉綾音 論理×ロンリー」（水曜・後１０時）を１８日の放送当日に欠席。その理由にネットは驚きと心配の声が寄せられた。

生放送開始の約６時間前に、番組の公式Ｘ（旧ツイッター）で佐倉の欠席を報告。「緊急事態」だと伝え「きょう３／１８（水）の『佐倉綾音 論理×ロンリー』ですが、佐倉さんは、花粉症に伴う声帯炎による喉の不調のため、大事をとってお休みとなります（体は元気とのこと！）」と発表した。

佐倉は番組のＸでコメントを発表。「申し訳ありません、佐倉綾音、本日お休みをいただく運びとなりました。花粉症デビューした上で本業を頑張りすぎてしまったようです。快方に向かってはいるのですが、声帯は使わないことでしか回復しないのでここで無理すると長引くかも…ということで大事をとらせていただくことになりました」と体調について説明した。

ネットは、声帯炎の原因が花粉症であることに衝撃。「花粉ってこわいな」「綾音ちゃん…花粉症で声が出せないなんて辛すぎる」「花粉症からの声帯炎はこの時期かなりつらいと思う」「えー！マジかよ！いつも『佐倉論理』はＳｐｏｔｉｆｙのアーカイブで聴いてるんだけど、今日の放送は佐倉綾音さんが花粉症でお休みしたの！？よっぽど酷い花粉症なんだね…」「佐倉綾音さんが花粉症で声帯炎とか……マジで２０２６年の花粉最強すぎるだろ」「花粉症ってこんな事を引き起こしてしまうんですね」「花粉症デビューか……大変だな」「仕方ないですよ…今年の花粉飛散量ヤバいらしいので。。お大事に」と心配していた。