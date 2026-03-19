ドバイレーシングクラブは３月１８日、ドバイワールドカップデー（２８日、メイダン競馬場）の各レースの出走予定馬を発表した。日本調教馬は５レースに６頭がエントリーしている

メインのドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）にはサウジＣの覇者のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）。３着だった昨年の雪辱を果たすか注目だ。

ドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）にはガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）。昨春の香港でのチャンピオンズマイル・Ｇ１（９着）以来、２度目の海外遠征となる。

ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）にはサウジアラビアから転戦のアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）。昨年は同レースで６着だった。

アルクオーツスプリント・Ｇ１（芝直線１２００メートル）にはルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）。２４年スプリンターズＳ以来のＧ１制覇を目指す。

ＵＡＥダービー・Ｇ１（ダート１９００メートル）には２頭。全日本２歳優駿まで無傷３連勝中のパイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）、サウジダービーで４着だったワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）がスタンバイしている。

なお、ドバイワールドカップデーのＪＲＡ馬券発売は行われない。