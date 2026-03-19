【ウェスティンホテル大阪】希少苺「あまりん」と旬の苺が奏でるアフタヌーンティー

ウェスティンホテル大阪のロビーラウンジでは、2026年5月6日まで「ストロベリーアフタヌーンティー」を提供中。目を引くのは、大粒の希少いちご「あまりん」をのせた、可愛い「いちごのショートケーキ」です。スタンドには、その時期に美味しい苺を使用した「いちごのミルフィーユ」など、多彩な苺の魅力を楽しめるスイーツが並びます。ピンクのリボンが飾られた、春らしい華やかな雰囲気に包まれます。

希少いちご「あまりん」を主役に、苺の魅力を心ゆくまで



3段のティースタンドには、スイーツとセイボリーが並び、まるで絵画を眺めているような美しさです。スイーツを乗せた真っ白なお皿には、ドライイチゴとラズベリーを使い、一輪の薔薇の花が描かれています。お好みのお飲み物とともに、贅沢な時間をお過ごしください。

RINGO×ハローキティ♡10周年限定アップルパイ＆可愛すぎるコラボ登場

ウェルカムティー





「ライチピーチティー」 ライチとピーチの爽やかな甘さが広がる一杯。ひんやりとした口当たりが心地よく、ティータイムの始まりをやさしく彩ります。

1段目：希少いちご「あまりん」とリボンが彩る華やかな世界

《いちごのショートケーキ》 希少ないちご「あまりん」の濃厚な甘さに感動！上質な生クリームの優しい甘さが「あまりん」の豊かな風味を引き立てる、贅沢な味わいです。

《レモンゼリーとフランボワーズのグラススイーツ》 レモンのゼリーにフランボワーズを合わせたグラススイーツ。ひんやりとした口当たりと爽やかな甘さが広がります。

2段目：ドレスを纏った貴婦人のように美しい世界





《いちごのパブロヴァ》 淡いピンク色が可愛らしいパブロヴァ。サクッとした食感のあとに、いちごの甘みが優しく広がります。

《いちごのミルフィーユ》 まるでドレスを纏った貴婦人のような佇まい。サクッとしたパイ生地に、なめらかなカスタードクリームといちごが調和する、王道の美味しさです。

《ピスタチオムース》 ピスタチオの香ばしく濃厚な味わいが楽しめるムース。いちごの酸味とも相性がよく、深みのある味わいです。

※その時期に美味しい苺を使用しています。

3段目：可愛らしい焼き菓子が並ぶ愛らしい世界

《キプフェル》 サクサクとした軽やかな食感のキプフェル。三日月形のオーストリア菓子で、クロワッサンの起源ともいわれています。

《いちごパウンドケーキ》 ドライいちごが入ったパウンドケーキ。ほのかにリキュールの香りが広がり、いちごの甘酸っぱさとよく合います。

《いちごのマカロン》 いちごの形をした可愛らしいマカロン。ころんとした見た目も印象的です。

《プレーンスコーン》 外はさっくり、中はしっとりとしたスコーン。シンプルな味わいで、紅茶との相性も楽しめます。

いちごは、お好みで練乳やチョコレートソースを添えて楽しめます。甘酸っぱい果実に、まろやかな練乳や濃厚なチョコレートソースが重なり、味わいの変化も魅力です。

※その時期に美味しい苺を使用しています。

セイボリー：彩り豊かな食材が奏でる優雅なハーモニー

《アンディーブとパルメザンチーズのエスプーマ》 アンディーブのほろ苦さに、まろやかでコク深いパルメザンチーズのエスプーマを合わせた一品。絶妙なコントラストが楽しめる、小さなフレンチの前菜です。

《ツナとたまごのサンドイッチ オリーブのブロシェット》 ツナとたまごの優しい味わいが広がるサンドイッチ。オリーブの塩味がアクセントを添える、満足感のある仕上がりです。

《自家製スモークサーモンとルビーグレープフルーツのカナッペ》 サーモンのバラが可愛すぎる華やかなカナッペ。スモークサーモンの塩味とグレープフルーツの甘酸っぱさがサクサクのバゲットの上で重なり、驚くほどよく合います。

《Blooming Amarin》心ときめく春の彩り

《Blooming Amarin》 優しいピンク色が可愛らしい、春にぴったりのノンアルコールドリンク。「あまりん」の濃厚な甘みがミルクとやさしく溶け合い、ふんわりと広がります。

※こちらはアフタヌーンティー＋限定ドリンク1杯付きのプランで楽しめます。

ティーセレクション：Premium Tea（ART OF TEA）



《ストロベリークレーム》

「いちごみるく」をイメージした華やかな紅茶。甘い香りがストロベリースイーツにぴったりです。

《FLOW（フロー）》

心と体のバランスを整える特別ブレンドのウェルネスティー。金木犀のフローラルな香りが心地よく、まろやかな味わいが優雅なひとときに寄り添います。

あまりん苺が紡ぐ、優雅なひととき



希少ないちご「あまりん」と旬の苺が彩る甘美な世界。大切な方やご家族と一緒にぜひお楽しみください。

■ ストロベリーアフタヌーンティー

期間:2026年3月1日（日）～5月6日（水）

時間:12:00～18:00（最終入店 16:00）

価格:アフタヌーンティー ＋ 限定ドリンク1杯付き

お一人様 平日：9,500円 土日祝：10,000円（※税･サ込）

■ウェスティンホテル大阪 1階 ロビーラウンジ

大阪市北区大淀中 1-1-20

TEL:06-6440-1060(ロビーラウンジ直通)

取材協力:ウェスティンホテル大阪