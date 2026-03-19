西野カナ、37歳の誕生日迎えた“最新ショット”に反響「こんなに美しい37歳はいない」「若すぎるしかわいすぎる」
歌手の西野カナが18日、自身のインスタグラムを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「若すぎるしかわいすぎる」37歳の誕生日を迎えた西野カナの“最新ショット”
西野は「37歳になりました」とつづり、4枚の写真をアップ。金髪ロングヘアの西野が、自然体な表情で楽しそうにポーズを取っている。
投稿では「お祝いのメッセージ本当にありがとう いろんなところに送ってくれたみんなの言葉を見て、幸せやなぁと噛み締めているところです めちゃくちゃ良い1年にするぞーーー」とうれしそうにつづった。
ファンからは祝福の声を中心に、「いつまでも美しすぎる」「こんなに美しい37歳はいないよ」「若すぎるしかわいすぎるよ〜!!」「ずっと私の憧れ」「これからもだいすき」「今日も眼福です」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「若すぎるしかわいすぎる」37歳の誕生日を迎えた西野カナの“最新ショット”
西野は「37歳になりました」とつづり、4枚の写真をアップ。金髪ロングヘアの西野が、自然体な表情で楽しそうにポーズを取っている。
投稿では「お祝いのメッセージ本当にありがとう いろんなところに送ってくれたみんなの言葉を見て、幸せやなぁと噛み締めているところです めちゃくちゃ良い1年にするぞーーー」とうれしそうにつづった。
ファンからは祝福の声を中心に、「いつまでも美しすぎる」「こんなに美しい37歳はいないよ」「若すぎるしかわいすぎるよ〜!!」「ずっと私の憧れ」「これからもだいすき」「今日も眼福です」など、さまざまな声が寄せられている。