ガソリン「190円80銭」に急騰　きょうから補助金再開　170円程度に抑制…補助金財源には懸念

政府は19日から、ガソリンの急激な値上がりを抑えるための補助金を再開します。

全国平均のレギュラーガソリンの小売価格は、3月16日時点で1リットルあたり190円80銭と過去最高となっています。

補助金は、店頭価格を170円程度に抑えるためのもので、19日の出荷分から対象となり、経済産業省は、店頭価格には1、2週間ほどで反映される見込みだとしています。

都内のスタンド「ハイウェル上高井戸SS」は、高い卸値で仕入れたガソリンがまだタンクに残っていますが、19日から値下げに踏み切りました。

ハイウェル上高井戸SS・斉藤加世子社長：

197円から176円になります。お客さんの気持ちを考えると断腸の思いでやっています。

給油に来た客からは、「リッター20円下がるなら相当ありがたい」「この情勢なので、食いしばらないとと思う」などと歓迎する声が聞かれました。

一方で、懸念されているのが補助金の財源です。

政府は、専用の基金を活用し約2800億円ある残高を使う方針ですが、事態が長期化した場合、8600億円ほどある2025年度予算の予備費を活用する可能性もあるとしています。

ハイウェル上高井戸SS・斉藤加世子社長：

補助金使っている間はいいが、それがなくなったときに非常に不安。

暮らしへの影響に懸念が強まっています。