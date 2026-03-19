「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」二宮和也（42）が19日にXを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）決勝戦を終え、日本に帰国する様子を実況中継した。

二宮は13日に開幕した嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」（北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）の3公演に出演。札幌公演を終えた翌日16日にマイアミへ出発。米国と日本を準々決勝で破ったベネズエラとの決勝戦を見届け、帰国の途についた。

日本時間18日午後7時12分に「皆ーおはよー」と定期ポストを発射。そして「さてここから二宮和也の大冒険が始まります笑」と大冒険を予告。その後「ふぅ、トランジット。トランジット。実は仕事の都合で便が変更となり、今、マイアミから1人で帰ってます笑 ずーーーーっとドキドキしてます笑」と打ち明けた。

「こ、これ確変入ったか、、、！」とつづり、隣2席が空いている写真を公開。続けて「あ、はいーカップルでしたー」と補足した。

二宮の一連のポストに対し「えええええ、お疲れ様です！！！！ 無事に帰ってこれること願ってます！」「それは大冒険ですね！」「ニノちゃん、マイアミからひとりで帰るって… もう空港で迷子になってないか心配なんだけどwww」などと書き込まれていた。

「嵐」は5月31日をもって活動終了。今ツアーは北海道3公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、大阪と4都市のドーム会場を回り、5月31日の東京ドーム公演で約27年間の活動にピリオドを打つ。嵐は開幕前の4日、新曲「Five」をリリースしている。