King & Princeの永瀬廉がパーソナリティを務める特別番組『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN～映画「鬼の花嫁」公開直前＆主題歌発売記念！はじめての生放送SP～』（文化放送）が、3月25日20時より放送される。

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『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』は、永瀬がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組。2019年6月に放送を開始した、永瀬にとって初の冠ラジオ番組で、通称『庭ラジ』という愛称で親しまれており、毎週自然体なトークがオンエアされている。

今回の特別番組は、永瀬が吉川愛とともにダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の公開と、King & Princeの18枚目のシングルで、本映画の主題歌でもある『Waltz for Lily』のリリースを記念したもの。番組初の生放送となっており、映画の見どころのほか、リスナーからのメールも紹介しながら、映画の公開を目前に控えた今の想いを語るという。また、同日の深夜0時05分からは、『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』のレギュラー放送も放送予定だ。

番組では、リスナーからのメールを募集中。テーマは『“鬼”もしくは“花嫁”にまつわるメール』。映画のタイトルにちなみ、“最近の鬼○○（鬼怒り、鬼買い、鬼美味かった）エピソード”、“鬼あるある”、“鬼クイズ”や、“今年、花嫁になる予定です！”、“お母さん、おばあちゃんの花嫁時代のこんなエピソードを聞きました”など、内容は自由。さらに、メールが読まれた人の中から抽選で5名に、映画オリジナルグッズセットがプレゼントされる。

＜永瀬廉（King & Prince） コメント＞

初めての生放送です！メールを読むのはいつも楽しいのですが、例えば僕が噛んだ時にすぐ「嚙みすぎだよ～！」とメールが来るとか、そういうリアルタイムでのやり取りができることにワクワクしています。リスナーの皆さんと楽しい1時間にしていきたいです。でも、いつも通りの永瀬廉で楽しみたいと思います！

（文＝リアルサウンド編集部）