【義兄、17歳娘にオネガイ】「若いから素直だろ」「優しい子だから大丈夫」＜第9話＞#4コマ母道場

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現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？　しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？

第9話　待ち伏せ【義兄の気持ち】



【編集部コメント】

思考回路がホラーすぎます！　弟の妻に頼れないからと、自分の家の家事を姪に頼ろうだなんて……。しかも相手は高校生、接点だってそこまでないというのに、わざわざ学校帰りを狙って自宅前に待ち伏せ。事情を知らない人がその行動を見ていたら、ただのストーカーだと思いますよ！？

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　