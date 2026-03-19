「一日だけ女の子でいさせて」ナチュラルメイクでカメラをじっと見つめる中国人女子プロがファンのハートを鷲掴み！
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを英語で更新。少女らしさを感じさせるナチュラルメイクで、じっとカメラを見つめる写真を投稿した。
【写真】「ユウティンの魅力100%」ファンを魅了した1枚の写真
「一日だけ女の子でいさせて 優しくて、夢を持って、小さな幸せにあふれているような〜」と記したユウティン。アウターの中にちらりと見えるピンクのトップスも、可愛らしさを強調している。この写真を見たファンは大喜びで、「いつも少女のように可愛いよ！」「美し過ぎる」「パーフェクト」「ユウティンの魅力100%」などなど、称賛の言葉が続々と寄せられていた。ユウティンの昨シーズンはレギュラーツアー27試合に参戦し、18試合で予選を通過。しかしトップ10入りは1試合のみで、メルセデス・ランキングは68位だった。ファイナルQTでは44位に入り、試合数は限られてしまうものの前半戦の出場権も獲得している。しかし今シーズンの国内女子ツアーには「台湾ホンハイレディース」で50位タイに入ったのみで、まだ日本で開催された大会への参戦やエントリーは無い。多くのファンが直接応援できる日が来ることを楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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