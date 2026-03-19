焚火付きウッドデッキに絶品ディナー……ゴルフ場とは思えない「リトリート」を取り入れた究極の宿泊プランに驚き！

焚火付きウッドデッキに絶品ディナー……ゴルフ場とは思えない「リトリート」を取り入れた究極の宿泊プランに驚き！