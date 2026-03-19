焚火付きウッドデッキに絶品ディナー……ゴルフ場とは思えない「リトリート」を取り入れた究極の宿泊プランに驚き！
コースの中で美味しいディナーを味わい、朝を迎える。そんな心躍る宿泊プラン『フェアリート』を3月末からスタートさせるのが、栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部だ。『フェアリート』という名称には、日常を離れ心身を癒す「リトリート」を「フェアウェイ」の側で満喫するという意味が込められている。その名の通り、貸し切りのコース内の大自然で、心身をリフレッシュできる。
【写真】ホントにゴルフ場？ 焚火ができるウッドデッキ
さらに16番のティーイングエリア横に設置された宿泊施設のトレーラーハウスにはウッドデッキがあり、そこで焚火を眺めながら自分と向き合う時間も得られる。「フェアリートでは“何もしない贅沢”をご提供します。最大の魅力は焚火を囲む優雅なひと時と、薪火で仕上げるフルコースディナーです。地元のワイナリー、ココファームのワインを始め、栃木県の名産魚ヤシオマスやとちぎ和牛など、食材を厳選してシェフが調理します。また、トレーラーハウスは冷暖房に加え、シャワールームやトイレも完備。最大4名まで宿泊可能です。1日1組限定で、プレーしなくても利用できますから女子会や家族旅行、記念日にもピッタリです」と栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部のディレクター、小平一樹さんは語る。ゴルファーは宿泊翌日の朝、ラウンド前にコースグリーンで貸し切り練習もできる。日常の喧騒を離れて広大な敷地を独り占めできる貴重な体験は、唯一無二の魅力だ。■『フェアリート』ならではの特別な体験と美味しい食事を用意1．滞在翌朝にコースでパッティングやアプローチを楽しめる早めに起きれば、トレーラーハウス近くの15番グリーンでパッティングやアプローチを楽しめる。静まり返った中での貸切練習は格別だ。2．ウッドデッキで焚火をしながら癒しの時間を過ごせるただ焚き火を眺め、ゆっくりと過ごす……そんな何もしない贅沢な時間が、普段の仕事疲れや日常の忙しさを癒してくれる。
3．地元食材を生かしシェフが腕を振るうディナーは絶品！夕食に薪火で調理する本格的なフルコースを堪能できるのも魅力。とちぎ和牛や栃木県の名産魚ヤシオマスなどを生かした料理は絶品。
4．コース越しの夜景や星空など非日常の景観を満喫できる16番のティーイングエリア横に設置されたトレーラーハウスはロケーションも抜群。ウッドデッキは見晴らしが良く、夜景や星空も満喫できる。
■設備の充実したトレーラーハウスが快適な宿泊を実現1．スタイリッシュで居心地の良いリビングやベッドルームを完備最大4名の宿泊が可能で、リビングとベッドルームがそろう室内は快適。デザイナーがトータルコーディネートしたセンスの良い調度品も魅力的だ。
2．シャワールーム・洗面台・トイレなどもあるので女性でも安心清潔感があり使い勝手の良いシャワールームやトイレなど、水回りの設備が充実しているので、女性も安心して利用できる。3．備え付けのソフトドリンク・酒類・アメニティなども魅力的部屋の冷蔵庫にはワインや日本酒など地元の名酒や、ご当地銘柄のソフトドリンクなどがそろう。女性スタッフが厳選したアメニティも用意。◇ ◇ ◇レアな理由、分かる？→関連記事で【ビームスゴルフとラコステの神コラボ！ 別注ポロシャツの胸元の“ワニ”に隠された遊び心がズルすぎ〜！】を掲載中
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3．地元食材を生かしシェフが腕を振るうディナーは絶品！夕食に薪火で調理する本格的なフルコースを堪能できるのも魅力。とちぎ和牛や栃木県の名産魚ヤシオマスなどを生かした料理は絶品。
4．コース越しの夜景や星空など非日常の景観を満喫できる16番のティーイングエリア横に設置されたトレーラーハウスはロケーションも抜群。ウッドデッキは見晴らしが良く、夜景や星空も満喫できる。
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2．シャワールーム・洗面台・トイレなどもあるので女性でも安心清潔感があり使い勝手の良いシャワールームやトイレなど、水回りの設備が充実しているので、女性も安心して利用できる。3．備え付けのソフトドリンク・酒類・アメニティなども魅力的部屋の冷蔵庫にはワインや日本酒など地元の名酒や、ご当地銘柄のソフトドリンクなどがそろう。女性スタッフが厳選したアメニティも用意。◇ ◇ ◇レアな理由、分かる？→関連記事で【ビームスゴルフとラコステの神コラボ！ 別注ポロシャツの胸元の“ワニ”に隠された遊び心がズルすぎ〜！】を掲載中
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