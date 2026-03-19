尾上右近、歌舞伎俳優と清元の両立は前代未聞 30年の夢をかなえたエピソードも語る【徹子の部屋】
歌舞伎俳優の尾上右近（33）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】尾上右近＆中村壱太郎、大阪でイチャイチャ「結婚します」？
歌舞伎にとどまらず映画・ドラマ・ミュージカルと活躍する右近。父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎さん、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スター鶴田浩二さん。さらに歌舞伎伴奏音楽「清元」の宗家に生まれたため清元としても活動している。
歌舞伎俳優と清元を両立させるのは前代未聞。周囲の協力でやりたい事が出来ている事にとても感謝しているという。3歳で曽祖父の映画を見たことで「あれがやりたい、歌舞伎俳優になりたい」と決意したが、昨年約30年夢見ていた演目が上演でき一度は燃え尽きてしまったエピソードも語る。
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歌舞伎にとどまらず映画・ドラマ・ミュージカルと活躍する右近。父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎さん、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スター鶴田浩二さん。さらに歌舞伎伴奏音楽「清元」の宗家に生まれたため清元としても活動している。
歌舞伎俳優と清元を両立させるのは前代未聞。周囲の協力でやりたい事が出来ている事にとても感謝しているという。3歳で曽祖父の映画を見たことで「あれがやりたい、歌舞伎俳優になりたい」と決意したが、昨年約30年夢見ていた演目が上演でき一度は燃え尽きてしまったエピソードも語る。