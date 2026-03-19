（CNN）スウェーデンのステーネルガード外相は声明で、スパイ行為の罪に問われていたスウェーデン人が18日、イラン政権によって処刑されたと明らかにした。

ステーネルガード氏は、「スウェーデン国民の処刑に至った法的手続きが法的に確固としたものでなかったのは明白だ」と言及。「スウェーデンは今後も引き続き、イランにおける重大な人権侵害を非難していく」と表明した。

スウェーデン政府は声明でこの国民の氏名を明らかにしていないが、イラン国営メディアでは「クーロシュ・ケイバニ」との名前で報じられている。昨年逮捕され、「イスラエル政府に便宜を図る情報協力やスパイ活動」を行った罪に問われていた。

ステーネルガード氏は「2025年6月の逮捕以降、スウェーデンはイラン側に対し、様々なレベルでこの件を繰り返し提起してきた。我々はこうした接触の中で、我が国の国民に公正な裁判の機会が与えられること、死刑判決が下されないことを期待するスウェーデンの立場を強調してきた」と明らかにした。

ケイバニ氏はスウェーデンとイランの二重国籍だった。スパイ活動を理由にイランによって処刑された人は今年3人目。ノルウェーに拠点を置く人権団体「イラン・ヒューマンライツ」によると、昨年は同様の罪状で少なくとも13人が処刑された。

イランでは数百人が死刑囚として勾留されており、政治囚とみなされる人も多い。

ステーネルガード氏は「死刑は非人道的かつ残酷であり、取り返しのつかない刑罰だ。スウェーデンは欧州連合（EU）の他の国とともに、あらゆる状況での死刑適用を非難する」と言い添えた。