米株価指数先物　時間外　上昇に転じる、トランプ発言に安堵

東京時間11:37現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46574.00（+39.00　+0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6688.00（+11.00　+0.16%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24697.75（+46.50　+0.19%）

トランプ米大統領はイスラエルがイラン南部サウスパースへの攻撃をこれ以上行わないと約束したと述べた。ただ、もし、イランがカタールを再度攻撃すれば米国は報復すると警告。

トランプ氏はイランの将来に及ぼす長期的な影響を考慮し、このレベルの暴力と破壊を容認したくはないとしている。