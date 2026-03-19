米株価指数先物 時間外 上昇に転じる、トランプ発言に安堵 米株価指数先物 時間外 上昇に転じる、トランプ発言に安堵

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米株価指数先物 時間外 上昇に転じる、トランプ発言に安堵



東京時間11:37現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46574.00（+39.00 +0.08%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6688.00（+11.00 +0.16%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24697.75（+46.50 +0.19%）



トランプ米大統領はイスラエルがイラン南部サウスパースへの攻撃をこれ以上行わないと約束したと述べた。ただ、もし、イランがカタールを再度攻撃すれば米国は報復すると警告。



トランプ氏はイランの将来に及ぼす長期的な影響を考慮し、このレベルの暴力と破壊を容認したくはないとしている。

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