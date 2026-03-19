１９日前引けの日経平均株価は前営業日比１３６３円４６銭安の５万３８７５円９４銭と急反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億６０４８万株、売買代金概算は３兆２９３４億円。値上がり銘柄数は５４、対して値下がり銘柄数は１５１１、変わらずは２５銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場はリスクオフの地合いとなった。政策金利の据え置きを決めた前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の米株急落を受け、投資家のセンチメントが悪化した。中東情勢の混迷に伴う原油高が景気悪化とインフレ再燃を招くとの警戒感が強い。先物を絡めた売りで日経平均は一時１６００円超安となり、再び５万３０００円台に。前日に１５００円超高と急伸していただけに「往って来い」の状況となった。プライム市場の値下がり銘柄数は全体の９割以上に達し、全面安の様相を呈した。



個別ではソフトバンクグループ＜9984＞をはじめ、アドバンテスト＜6857＞やキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、レーザーテック＜6920＞が安い。ファーストリテイリング＜9983＞も水準を切り下げた。東京電力ホールディングス＜9501＞、ジャパンディスプレイ＜6740＞が大幅安。三菱重工業＜7011＞、ＪＸ金属＜5016＞、信越化学工業＜4063＞も軟調だった。半面、古河電気工業＜5801＞やフジクラ＜5803＞が底堅く推移。商船三井＜9104＞もしっかり。ＩＮＰＥＸ＜1605＞、三井海洋開発＜6269＞が上昇した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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