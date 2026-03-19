ドバイレーシングクラブは３月１８日、ドバイワールドカップデー（２８日、メイダン競馬場）の各レースの出走予定馬を発表した。

ドバイワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）は現段階で９頭立てとなっており、日本からはサウジＣ連覇から転戦のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が、３着だった昨年の雪辱となるか注目が集まる。

米国からは昨年の優勝馬のヒットショーで、史上２頭目となる２度目の優勝がかかる。重賞を連勝中のマグニチュードもエントリーした。

地元ＵＡＥ勢は前哨戦のアルマクトゥームチャレンジ・Ｇ１を勝ったインペリアルエンペラーを筆頭に、サウジＣ３着のタンバランバ、ウォークオブスターズ、タップリーダー、メイダーン。英国調教馬のハートオブオナーが名を連ねている。

ドバイレーシングクラブはホームページで「出場予定馬にスーパースターズ フォーエバーヤング、カランダガンにレベルスロマンスが名を連ねる」の見出しで紹介している。

なお、ドバイワールドカップ諸競走のＪＲＡ馬券発売は行われない。