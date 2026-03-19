「好意的に受け取りすぎ」妻の忠告も耳に入らず…「嫉妬の裏返しだろ？」 Don′t Stop 俺の恋心！【そのチョコ勘違いです Vol.4】
■これまでのあらすじ
バレンタインに後輩からチョコをもらった夫。妻は「お返しは無難なものに」と言うが、夫は離婚を考えてもいいとまで思うようになる。さらに彼女から仕事のことで声をかけられ、そこまでして自分としゃべりたいのかとうぬぼれ、夫の気持ちはどんどん高まっていく。
バレンタインに後輩からチョコをもらった夫。妻は「お返しは無難なものに」と言うが、夫は離婚を考えてもいいとまで思うようになる。さらに彼女から仕事のことで声をかけられ、そこまでして自分としゃべりたいのかとうぬぼれ、夫の気持ちはどんどん高まっていく。
妻の言う「ありがとう」には気持ちがこもっていないんですよ。それにくらべて、ひかりのお礼は感謝の気持ちがきちんと伝わってくるんだよなぁ。
余計なお世話だ。…いや、そうか、嫉妬だよな。妻は俺に惚れてるんだもんなぁ。離婚もやむなしかと思っていましたが、長年連れ添った情もあるしなぁ。うーん、悩ましい。
そんなとき、会社で、俺の乗るエレベーターにひかりが駆け込んできました。
…そこまでして俺のあとを追いかけたいのかよ。でも、いざふたりっきりになると緊張しちゃうんだよな？ 初々しいぜ〜。
どれ、俺がら近づいてやるか。さぁ、声をかけてみろ。勇気が出ないなら俺から行くぜ？
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)