片岡愛之助、妻・藤原紀香からの“愛情にじむ”誕生日プレゼントを披露「センス抜群〜 愛あふれてる!!」「めちゃくちゃ素敵」
歌舞伎俳優の片岡愛之助が18日、自身のブログを更新。妻で俳優・藤原紀香からもらった“粋な”誕生日プレゼントを写真で披露した。
【写真】「センス抜群〜 愛あふれてる!!」妻・藤原紀香からもらった誕生日プレゼント
愛之助は、4日に54歳の誕生日を迎えた。投稿では「妻からの誕生日プレゼント」とつづり、人気作品『ルパン三世』の登場キャラクター・石川五ェ門のイラストがデザインされた黒いバッグを紹介した。
自身は現在、歌舞伎公演『流白浪燦星（ルパン三世）碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）』（新橋演舞場／5日〜27日）に“ルパン”と“五エ門”の2役で出演中。
愛あるプレゼントをもらった愛之助は「いつも有難う」と藤原に感謝を伝えるとともに、「今日も二回公演頑張りまぁす」と意気込んでいた。
ファンからは「めちゃくちゃ素敵なプレゼントですね」「センス抜群〜 愛あふれてる!!」「使いやすそうでとっても素敵」とのコメントが寄せられている。
【写真】「センス抜群〜 愛あふれてる!!」妻・藤原紀香からもらった誕生日プレゼント
愛之助は、4日に54歳の誕生日を迎えた。投稿では「妻からの誕生日プレゼント」とつづり、人気作品『ルパン三世』の登場キャラクター・石川五ェ門のイラストがデザインされた黒いバッグを紹介した。
自身は現在、歌舞伎公演『流白浪燦星（ルパン三世）碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）』（新橋演舞場／5日〜27日）に“ルパン”と“五エ門”の2役で出演中。
愛あるプレゼントをもらった愛之助は「いつも有難う」と藤原に感謝を伝えるとともに、「今日も二回公演頑張りまぁす」と意気込んでいた。
ファンからは「めちゃくちゃ素敵なプレゼントですね」「センス抜群〜 愛あふれてる!!」「使いやすそうでとっても素敵」とのコメントが寄せられている。