【カイロ＝村上愛衣、エルサレム＝福島利之】イスラエル軍が１８日、イラン南部のガス田を空爆し、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は報復としてカタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の天然ガス施設などを攻撃した。

米イスラエルとイランの軍事衝突は周辺国を巻き込み、エネルギー施設を標的とした応酬に激化している。

イラン国営通信によると、イスラエル軍が攻撃したのは、イランとカタールにまたがる世界最大規模のガス田・南パルス天然ガス田で、イラン南部ブシェール州の一部施設で火災が発生した。

米ニュースサイト・アクシオスは１８日、イスラエル高官の話として、イスラエル軍がトランプ米政権と連携して天然ガス関連施設を攻撃したと報じたが、トランプ大統領は同日夜、自身のＳＮＳで「米国はこの攻撃について全く知らなかった」と主張した。

これに対し、イランの革命防衛隊は１８日、「米国関連の施設」として３か国のエネルギー施設を攻撃した。大半は迎撃され、人的被害は伝えられていないが、カタール外務省によると、同国のラスラファン工業都市では火災が発生するなど「重大な損害」があった。

カタール外務省は同日、「国の安全と地域の安定に対する直接的な脅威」としてイランを強く非難する声明を発表。イランの駐在武官らに「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物）」を通告し、２４時間以内の国外退去を求めた。

ＵＡＥ外務省は１８日の声明で、カタールの施設を標的としたイランの行為を「テロ攻撃」と非難した。別の声明では、イスラエルのガス田攻撃を「世界のエネルギー安保に対する直接的な脅威」と指摘した。

イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は１８日、ＳＮＳに「イランのエネルギー施設に対する攻撃を強く非難する。状況を複雑にし、全世界に影響を与える制御のきかない結果を招く」と主張した。

イスラエルは１８日、イラン北部のカスピ海沿岸の港湾を初めて空爆して戦線を拡大した。イランのタスニム通信によると、港湾都市バンダールアンザリの税関や港湾管理事務所などが標的となった。死傷者は出ていない。