Travis Japanの七五三掛龍也（30）が18日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。睡眠時の悩みについて語った。

この日は「自律神経のセルフケア」をテーマにトーク。自立神経の乱れによって引き起こる問題として、めまいや発汗、不眠、腸の不調、息切れ、動悸などがあると専門家から告げられた。

「僕は不眠です」と切り出して「結構悪夢見るんです」と告白。「自分が通ってた学校でサバイバルゲームとか。何かに追いかけられる夢をよく見る」と明かした。

加齢医学評論家・岡本宗史氏は「悪夢を見る人ほど早死にするというデータがあるんで気をつけてください」と忠告。「悪夢を見ることによって寝てる時に動悸する。そうすることで心臓を摩耗してしまうことになる」と説明し「心臓の拍動も有限なんで早死にしてしまうリスクがある」と伝えた。

衝撃を受ける七五三掛にMCの明石家さんまは「大丈夫。あの木村拓哉もこの間“悪夢見る”って言ってた」とフォロー。七五三掛は「あの木村さんも？！本当ですか？！木村さんと一緒ですか？やったー！」と目を輝かせていた。