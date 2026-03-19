マッツ・ミケルセンが主演を務めたアナス・トマス・イェンセン監督の新作映画『The Last Viking（英題）』が、『さよなら、僕の英雄』の邦題で6月19日より新宿ピカデリーほかで全国公開されることが決定した。

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本作は、『愛を耕すひと』の脚本などでも知られ、これまで数々の作品でミケルセンとタッグを組んできたイェンセンの監督6作目となるヒューマンドラマ。2025年の第82回ヴェネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門でワールドプレミア上映され、本国デンマークでは実写映画における興行記録を塗りかえて歴代1位に輝き、ロバート賞では13部門14ノミネートを果たして観客賞を受賞した。

強盗事件での服役を終えたアンカー（ニコライ・リー・コス）は、事件の際に大金を隠した兄と15年ぶりに再会する。しかし兄のマンフレル（マッツ・ミケルセン）はその隠し場所を忘れ、さらには自身をジョン・レノンだと思い込んでいた。2人は大金の入ったバッグを探す旅にでるが、やがてそれは自分が何者かを見つめ直す旅へと変化していく。

ミケルセンはが記憶を失った兄・マンフレルを演じ、弟・アンカー役はミケルセンと同じくこれまでイェンセン監督作品に出演し続けているニコライ・リー・コスが務めた。

あわせて公開された場面写真では、スコップを片手にコケが生い茂る森の中に佇む2人や、ギターを持ち謎の衣装に身を包んだマンフレルが緊張している姿などが捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）