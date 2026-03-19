6月7日よりWOWOWで放送・配信がスタートする伊藤健太郎主演の『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』に木村文乃とGACKTが出演することが決定。あわせてGACKTの主題歌入り特報映像とメインビジュアルが公開された。

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本作は、WOWOW初のK-文学（韓国文学）作品の映像化となるダークサスペンス。英国推理作家協会（CWA）主催の世界最高峰のミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門で最終候補作にノミネートされた、イム・ソンスンの『コンサルタント』（日本語翻訳版は『暗殺コンサル』）が原作となる。

小説家を夢見て、古本屋でアルバイトをする日々が続くミステリーオタクの伊崎耀（伊藤健太郎）。ある日、伊崎の元に、とある出版社の代理人を名乗る謎の男から犯罪小説の執筆オファーが舞い込む。それは主人公という名のターゲットを誰にも気づかれない“完璧な暗殺”によって死に至らしめる物語を書いてくれというものだった。黒川の言葉に乗せられ、疑いも無く小説を書き上げた伊崎だったが、後日、衝撃的な事実を知ることになる。それは、自分が書いた小説どおりに人が死んでいくという事実だった。殺害の実行という特殊な任務を完璧に遂行する、姿の見えないミステリアスな会社の存在。そこから派遣されて彼を監視する謎の女性マネージャー。“死”をも商品化してしまう圧倒的な巨悪に巻き込まれ、逃げ場を失ってしまった主人公。果たして彼の運命の行く先は。

木村が演じるのは、謎の組織“カンパニー”から派遣され、伊崎を監視するマネージャー・ 水畑早紀。早紀は伊崎の「理想の女性」として現れると、伊崎とは敵とも味方とも言い切れない関係になっていく。撮影裏では、伊藤はサーフィン、木村はスキューバダイビングをする“海仲間”であることが判明、そのお陰で壁がなくなり緊張せず撮影に臨めたと木村は明かしている。

WOWOWドラマ初出演となるGACKTは、伊崎の小説家としての才能を見出すも、その才能を“カンパニー”のために利用し、伊崎を翻弄し続ける謎の男・黒川秋峰を演じる。伊崎が“暗殺”専門のコンサルタントになるきっかけであり、作品のキーマンでもある黒川について、伊藤は「台本を読んだ時に、まず誰が黒川をやるんだろう？と思いました。その後、GACKTさんが演じると伺ってすごくワクワクしました」とコメント。GACKTも「黒川は非常にミステリアスで危なく、何を考えているかわからない役で、この役だったら演じがいがある、やってみようと思いました」と意気込みを語っている。また、GACKTは伊藤との共演について、「健太郎は好きな役者。初めて会ったときに気持ちのいい男だなと思い、こんな素敵な彼を悪の道に引きずり込まなきゃいけないのか……と。ボクにピッタリの役だと思いました（笑）」とユーモアを交えて語っている。

また、主題歌がGACKTが本作のために書き下ろした9年ぶりの新曲「FALLAGAIN」に決定。GACKTは撮影中に歌詞を書いたことを明かしており、「主人公の伊崎のように、一度足を踏み入れてしまった場所から逃げ出せない。どんどん落ちていく中で、心の叫び、葛藤みたいなものが上手く表現できた」と楽曲について語っている。

あわせて公開されたメインビジュアルでは、警鐘を鳴らしているかのような黄色を纏う伊藤、木村、GACKTが真っすぐとこちらを見つめる様子が切り取られている。さらに、主題歌付きの特報映像では、本編映像も初公開。黒川（GACKT）に才能を認められたことをきっかけに瞬く間に思いもよらぬ事態に飲み込まれていく伊崎（伊藤健太郎）の姿が、GACKTの楽曲とともに映し出されている。「人殺しはお嫌いですか？」と意味深に問いかける黒川、微笑みながら手を差し出す早紀（木村文乃）、そして彼女が伊崎に手渡す謎の封筒にも注目だ。

■木村文乃（水畑早紀役）コメント・出演が決まった際の気持ちすごく挑戦的な作品なので、どう仕上がるのかなとワクワクしました。

・伊藤健太郎との共演について私がクランクインした日に、隣でメイクをしている伊藤さんが海にサーフィンに行くというお話をされていて、私もダイビングをやっているので、「海仲間だ！」 と思い、急に壁が無くなりました。今まで顔を合わせる機会はありましたが、作品での共演は無かったんです。ただお互いに緊張したり、変に硬くなったりせず、「知り合いの兄ちゃん」という感覚で撮影をご一緒できました。

・GACKTとの共演についてすごく緊張しました。映画『翔んで埼玉』で何ヶ国語も完璧に話すGACKTさんを見て以来、完璧な人なんだろうなという印象を持っていました。きっと台詞の一言一句など完璧な状態で来るんだろうなって思っていたんです。でも、事前に「GACKTさんは、すごく可愛い人だよ」というお話を聞いたり、共演シーンの直前にも監督やスタッフの皆さんから「チャーミングな方だよ」と伺ったりしたので、当日はあまり緊張せずにシーンに臨めました。共演シーンはほとんど車内だったので、派手な動きが無かったのですが、その中でも何ができるかをスタッフの方々と常に話し合っていて。動きがない中でどう見せるのか、その綿密さは、学ばせて頂くことばかりでした。

・視聴者へのメッセージ「こんなことが実際にあるだろうか？」と思うようなストーリーですが、実際に目の当たりにすると「あってもおかしくないな」と思う世界が、そこにはあります。映像作品としては挑戦的ではありますが、その世界の中にのめり込むこと間違いなしだと思うので、ぜひお楽しみにしてください。

■GACKT（黒川秋峰役）コメント・出演が決まった際の気持ち「どんなドラマになるのかな？」と思って、台本を一度読んでみたところ、かなり面白いと思いました。またボクが演じる黒川は非常にミステリアスで危なく、何を考えているかわからない役で、この役だったら演じがいがある、やってみようと思いました。

・撮影を終えた感想セリフが長い。もうびっくりするぐらいセリフが長い。しかも説明ゼリフ。さらにそれを1日で撮影すると言われて、「キィー！」ってなったりしました。でもやるしかないので、ボクの中では準備をしっかりして。おかげで驚異の7時間巻きで終わった日もありました。あれはたぶん怒りのパワーですね。

・伊藤健太郎との共演について黒川は（他の出演者の方と）共演部分が非常に少ない役柄でしたが、健太郎は好きな役者。初めて会ったときに気持ちのいい男だなと思い、こんな素敵な彼を悪の道に引きずり込まなきゃいけないのか…と。ボクにピッタリの役だと思いました（笑）。健太郎が演じる伊崎は表情豊か、淡々とした演技で何を考えているかわからないボクの演技とは対照的で、良いコントラストになったと思います。

・主題歌についてドラマの撮影中に歌詞を書きました。主人公の伊崎のように、一度足を踏み入れてしまった場所から逃げ出せず、どんどん落ちていく中で、心の叫び、葛藤みたいなものがうまく表現できるのかなと思っています。激しさと混沌と葛藤が混ざった曲の構成になっているので、楽しみにしてください。

・視聴者にメッセージドラマ内のセリフでも言っていることですが、本来ミステリーとは犯人が犯した些細なミスを警察や名探偵が見逃さず、最後はそれがひっくり返され、観ている人がカタルシスを得るものだと思います。でも、このドラマのポイントは完全犯罪のために、伊崎の才能が殺人に使われ、この世界に染まっていくところ。伊崎の葛藤と結末がどこへ向かうのか、この描写が非常に面白いんじゃないかなと思います。なかなかこういうドラマはないから、ぜひシリーズになるといいなとは思いました。2作目はどうなるんだろうね。2作目があったらいいね。（文＝リアルサウンド編集部）